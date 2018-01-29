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iTaiwan進駐台灣燈會 設200處上網熱點

2018-01-29 21:05中央社 台北29日電

台灣燈會驚艷海外，為讓燈會方便使用網路，國發會表示，iTaiwan免費無線上網服務熱點數量在全台已逾8700處，註冊人數超過460萬人，協助燈會超過200處iTaiwan無線上網熱點。

台灣燈會驚艷海外，紐西蘭先驅報旅遊版日前以近3頁全版的篇幅，報導去年精彩落幕的雲林燈會。最近出刊的澳洲新報也刊載澳媒大篇幅報導即將於3月間在嘉義舉行的元宵節燈會。

今年台灣燈會將在2月16日至3月11日在嘉義縣隆重登場，以「水、陸、空」全方位展現，從嘉義縣政府前串聯太子大道到故宮南院，燈區面積超過50公頃，結合觀光、科技、文化及藝術，是突破傳統的「智慧型」台灣燈會。

國家發展委員會表示，為提供民眾多元的上網管道及避免使用人數眾多時網路壅塞，協助嘉義縣政府在燈會期間提供超過200處iTaiwan無線上網服務，讓民眾在燈會現場可順暢的上網瀏覽燈會網站，隨時掌握燈區配置、交通住宿及美食伴手禮等最新資訊。

據國發會資料，iTaiwan免費無線上網服務熱點數量全台已逾8700處，國人註冊人數已逾460萬人，累計超過2.8億人次使用，目前在各主要交通運輸節點、高速公路休息站、國家公園風景區及地方觀光景點都已提供iTaiwan無線上網服務，歡迎民眾多加利用。

國發會指出，106年積極擴大桃園及松山機場、高鐵站及車廂、台鐵車站及月台與各地遊客中心等iTaiwan熱點。國人只要註冊iTaiwan帳號，就能用同一個帳號通行全台免費上網地點。

為方便學生使用，國發會說，目前也與教育部合作推動iTaiwan與台灣學術網路(TANet)跨校無線網路雙向漫遊服務，大學、大專學生使用iTaiwan帳號即可漫遊於全國超過130所大學、大專校園內逾8000處無線上網地點，學校師生也可使用學校註冊的帳號漫遊於iTaiwan熱點。

台灣燈會國發會觀光景點
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