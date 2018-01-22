阿里巴巴智慧喇叭天貓精靈X1攜手神旺酒店 讓住宿體驗變更方便

去年年中於中國市場推行的智慧喇叭天貓精靈X1，阿里巴巴除先前在中國上海地區與旺旺集團旗下神旺大酒店進行合作，讓住宿旅客能在飯店內直接利用天貓精靈X1，透過中文語音互動方式詢問天氣、鄰近景點、飯店資訊，或是開啟房間內的燈光、窗簾及電視等設施。而在稍早宣布消息裡，也宣布與台北神旺商務酒店進行合作，同樣可讓住宿旅客利用天貓精靈X1查詢各類住宿資訊，成為天貓精靈X1首次在中國境外首波商業應用合作案例。

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在神旺酒店合作使用的天貓精靈X1，除了背後使用阿里巴巴人工智慧實驗室旗下技術，同時也配合神旺酒店提供業務提供客製化應用，例如可接入酒店內部客服訂餐、客房服務，或是查詢酒店內早餐供應時間、協助預約叫車，或是查詢周邊資訊等。

不過，由於部分服務仍僅限中國市場推行，因此並不能在台北神旺商務酒店完全呈現，例如現階段客服服務僅能透過語音播報細節項目，暫時還無法進一步串連實際服務，而叫車服務或鄰近景點查詢也尚未與在地化內容進行串接，同樣也還無法提供使用，但工作人員強調接下來將會逐步加入新服務內容。

現階段在台北神旺商務酒店提供服務，包含可透過中文語音命令天貓精靈X1開關室內床頭燈、電視，或是播放音樂內容、講個笑話與查詢氣候狀況，基本上透過簡單語句即可完成操作需求。而背後串接服務，基本上還是藉由阿里雲服務，以及天貓精靈X1本身AliGenie平台，藉此透過麥克風收音分析自然語句中涵蓋含意，進而將語音轉化成有效電腦操作指令，讓天貓精靈X1能執行對應功能與連網應用。

但從稍早在CES 2018期間與阿里巴巴工作人員簡單詢問，目前天貓精靈X1已經能清楚辨識相當高比例的中文語音內容，但仍受限於收音結果、講話速度、語調，以及音節段落等影響，使得聲控指令辨識結果，進而產生不同結果。

而雖然宣布與台北神旺商務酒店合作，但不代表阿里巴巴即將在台灣市場開放天貓精靈X1，同時目前天貓精靈X1雖然可在台灣地區使用，但主要連網服務依然要連回中國境內雲端服務才能運作，同時絕大多數的合作服務目前也僅限中國地區使用，如同Google Home、亞馬遜Echo、小米推行小愛音箱雖然都能在台灣境內使用，只是更完整應用功能卻無法實際在台灣境內使用。

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