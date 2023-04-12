好方便！這家推線上程式碼編輯器 只要建帳號就能免費用

擁有「全球最大電子書圖書館」之稱的 Z-Library（簡稱Z-Lib，前身為BookFinder）是一個盜版電子書庫，在 2022 年 11 月 3 日被美國政府封鎖 Z-Library 的公開網域，同時美國 FBI 聯邦調查局與阿根廷執法機關合作在阿根廷科爾多瓦拘捕了兩名據稱是 Z-Library 主腦的俄羅斯人。

2023-04-12 08:11