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好方便！這家推線上程式碼編輯器 只要建帳號就能免費用

聯合新聞網／ 楊又肇

樹莓派基金會 (Raspberry Pi Foundation)近期宣布推出網頁版線上程式碼編輯器，並且以免費形式對外提供使用。

提供此網頁版線上程式碼編輯器，樹莓派基金會表示是為了協助7歲以上的年輕人學習編寫程式碼，主要針對參加Code Clubs、CoderDojos等免費程式碼編寫研討的年輕人、學生，或是居家學習者所設計。

目前此網頁版線上程式碼編輯器仍處於測試階段，並且以Python第一種支援程式語言，主因在於此程式語言在學校單位、Code Clubs、CoderDojos，以及年輕程式碼編寫者、教育工作者之間廣受歡迎，同時也是目前許多學習程式碼編輯人士最先接觸的程式語言。

而操作介面以相當精簡設計呈現，並且能直接執行呈現使用者編輯程式碼內容，同時僅需建立一個免費帳號即可使用所有服務，更提供可將程式碼內容儲存在雲端功能，或是以Zip壓縮檔打包下載。

除了Python，樹莓派基金會表示後續也會加入HTML、CSS、JavaScript等網頁程式語言。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

HTML 程式語言 雲端

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