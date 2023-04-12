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「全球最大電子圖書館」Z-Library捲土重來更狂了！要共享「實體書」

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：torrentfreak、wiki
圖片及資料來源：torrentfreak、wiki

擁有「全球最大電子書圖書館」之稱的 Z-Library（簡稱Z-Lib，前身為BookFinder）是一個盜版電子書庫，在 2022 年 11 月 3 日被美國政府封鎖 Z-Library 的公開網域，同時美國 FBI 聯邦調查局與阿根廷執法機關合作在阿根廷科爾多瓦拘捕了兩名據稱是 Z-Library 主腦的俄羅斯人。

就算政府能關得了一時，但 Z-Library 仍是死灰復燃，換了個網域重新公開，不僅開啟會員捐款，還宣布將設立「Z-Points」專門收藏共享的實體書籍。

Z-Library 是 2009 年創辦的網站，原本是創世紀圖書館的鏡像網站，並從該圖書館獲得大部分館藏，截至 2022 年 10 月 1 日 Z-Library 已擁收錄超 11,291,325 本書和 84,837,646 篇學術文章，只要註冊登入 Z-Library 就能下載這網站的所有書籍及期刊文章。

圖片及資料來源：torrentfreak、wiki
圖片及資料來源：torrentfreak、wiki

時隔半年，原本在 2022 年 11 月被封鎖的 Z-Library 網站以新網址捲土重來，不僅開放會員捐款。同時，還宣布開放「實體紙本書共享」，實體書共享的地點稱為「Z-Points」，專門存放大眾願意共享的實體書籍，Z-Points 的儲存點不一定是某個特定點，也可以在某位使用者的家裡。

目前 Z-Point 的想法仍處於規劃階段，這個想法與 Z-Library 目前提供的盜版電子書也有很大的不同，因為借閱實體書並不涉及侵犯版權，除非複印的書本或電子書。

此外，經營實體書共享的借閱點需要大量的儲存空間、也需要有龐大的組織協助工作，因此 Z-Library 也歡迎營運中心和第三方物流加入。

話說回來，Z-Point 計畫是否能夠實現還有待觀察，但這計畫已經吸引許多網友注意與迴響，希望 Z-Library 實現這項計畫。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

電子書 圖書館 捐款

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