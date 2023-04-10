小偷「浮誇式行竊」闖蘋果門市 摸走436台iPhone、損失金額破千萬

美國西雅圖日前發生一起損失金額破千萬的竊盜案件，一間蘋果 （Apple）門市遭竊賊偷走436台iPhone，損失金額超過50萬美金（約台幣1,523萬元），引起關注。

根據外媒《KING-TV》報導，美國西雅圖Alderwood Mall購物中心的一間蘋果門市，上週日 （2日）發生一起被竊賊闖入「盜走436台iPhone」的慘案，損失金額超過50萬美金。

2名竊賊為了躲避蘋果門市的防竊保安系統，竟想出先從附近一家咖啡廳的廁所「挖狗洞」的竊盜計畫，不僅成功爬狗洞從蘋果門市的後門闖入，更巧妙地躲避了防盜系統。

Good morning Twitter fans! Yesterday was a weird day...



1. Two men broke into one of our retail locations. Why? To cut a hole in our bathroom wall to access the Apple Store next door and steal $500k worth of Iphones🙄



2. Later that night on the way to the grocery store my wife… pic.twitter.com/DcUld6ULEd — Mike Atkinson (@coffeemikeatkin) 2023年4月4日

由於竊盜案件發生在半夜，當時蘋果門市並沒有員工值班，被挖洞的咖啡廳店經理艾瑞克（Eric Marks）尷尬地PO出店內廁所被挖狗洞的現場照，他透露其實咖啡店與蘋果門市並未相連，中間還隔著一些店家，但竊賊準切掌握一條不會觸動保全系統的路線，且他們的目標相當明確，在鑽洞過程中並未偷竊其他店家的任何用品。

艾瑞克也表示雖然咖啡店沒有遭到行竊，但仍需要花費1,500美元（約台幣4.5萬元）來修繕被竊賊破壞的廁所。

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