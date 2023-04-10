小偷「浮誇式行竊」闖蘋果門市 摸走436台iPhone、損失金額破千萬
美國西雅圖日前發生一起損失金額破千萬的竊盜案件，一間蘋果 （Apple）門市遭竊賊偷走436台iPhone，損失金額超過50萬美金（約台幣1,523萬元），引起關注。
根據外媒《KING-TV》報導，美國西雅圖Alderwood Mall購物中心的一間蘋果門市，上週日 （2日）發生一起被竊賊闖入「盜走436台iPhone」的慘案，損失金額超過50萬美金。
2名竊賊為了躲避蘋果門市的防竊保安系統，竟想出先從附近一家咖啡廳的廁所「挖狗洞」的竊盜計畫，不僅成功爬狗洞從蘋果門市的後門闖入，更巧妙地躲避了防盜系統。
Good morning Twitter fans! Yesterday was a weird day...— Mike Atkinson (@coffeemikeatkin) 2023年4月4日
1. Two men broke into one of our retail locations. Why? To cut a hole in our bathroom wall to access the Apple Store next door and steal $500k worth of Iphones🙄
2. Later that night on the way to the grocery store my wife… pic.twitter.com/DcUld6ULEd
由於竊盜案件發生在半夜，當時蘋果門市並沒有員工值班，被挖洞的咖啡廳店經理艾瑞克（Eric Marks）尷尬地PO出店內廁所被挖狗洞的現場照，他透露其實咖啡店與蘋果門市並未相連，中間還隔著一些店家，但竊賊準切掌握一條不會觸動保全系統的路線，且他們的目標相當明確，在鑽洞過程中並未偷竊其他店家的任何用品。
艾瑞克也表示雖然咖啡店沒有遭到行竊，但仍需要花費1,500美元（約台幣4.5萬元）來修繕被竊賊破壞的廁所。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】大咖都不來…我就不辦E3 2023電玩展了！
📢 【話題】台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
📢 【話題】哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言