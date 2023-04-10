Walmart將在未來3年內實現商店及倉儲自動化管理
除了宣布擴大電動車應用發展，Walmart在稍早舉辦投資者會議中，表示將在未來3年內實現商店及倉儲自動化管理，但強調依然會以人本為主。
依照Walmart說明，將在2024財年之後的3-5年內使銷售額成長4%，同時營收成長達4%以上。而未來將朝向更大規模自動化管理發展，預計在2026財年以前實現65%銷售通路能以自動化設備提供服務，並且在倉儲系統約55%比例貨物能以自動化形式處理，更預期可藉由自動化讓每單位運作成本平均可降低達20%。
Walmart強調雖然提高自動化應用發展，但未來公司依然會以人本為主，不會因此大幅取代傳統人力。
不過，轉型過程依然會伴隨人員精簡、裁撤。Walmart在日前宣布進行2000多人裁員措施，雖然相比美國境內累積達170萬名員工，全球地區則有超過6萬名員工數量並不算多，但隨著未來持續擴大自動化發展，不少人認為Walmart接下來還會因應市場變化精簡更多名員工。
而不僅是Walmart，目前亞馬遜也開始著眼進行自動化轉型，其中包含藉由人工智慧技術取代部分人力，並且在倉儲系統導入更多機器人解決理貨效率問題，因此也可能伴隨更多人員精簡調整。
從高盛銀行近期統計數據顯示，美國及歐洲未來約有三分之二的工作面臨被人工智慧、自動化取代，而自動生成式人工智慧甚至可取代約四分之一的工作，在全球地區可能約有3億個全職工作受到自動生成式人工智慧影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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