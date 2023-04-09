一周數位爆報／她的LINE「個人群組」驚現通話紀錄、普發6000元ATM這裡查、索尼PS VR2「不改這功能」恐GG

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普發6000元是近期的熱門話題，除了登記入帳外，4月10日至10月31日，民眾也能到ATM直接領現，只要是15家金融機構(含中華郵政)貼有橘色識別貼紙的機台，共計2萬6688台ATM都可以領取。LINE也整理了「全民普發現金ATM查找地圖」，簡單就能查詢到最方便領取的機台。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：超實用！不過大家應該是申請直接入帳吧！
許多人為求方便，在LINE上面設一個只有自己的群組，當作備忘錄使用，或存放一些文字或圖片。Dcard一名女網友卻說她在群組裡「遇到讓人發毛的事」，她發現自己的個人群組出現不明通話紀錄，實測又不是她自己撥出的。讓她百思不得其解，又因為群組裡放了很多帳號密碼之類的私人訊息，讓她更加擔心。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★☆
小編評語：怎麼會這樣啊？感覺超恐怖，還是要顧好自己的個人帳號耶。
不少人透過通訊軟體與親朋好友聊天，但你最常用什麼App呢？一名網友表示，發現台灣人愈來愈少人用Skype，「為什麼不敵LINE？」引起熱議，不少網友認為Skype還是很多人用，而且其中1功能被大讚相當方便。 （繼續閱讀…）
引戰度：★★★★☆
小編評語：根本想引戰！很多企業還是在用Skype喔！
三星（Samsung）公司近日在韓國官網向Galaxy S23系列手機的用戶發出警告，Galaxy S23系列手機可能因使用非三星官方授權的配件（如手機鏡頭保護蓋、手機保護殼）而受損，最嚴重的情況可能導致鏡頭毀損。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：如果可以還是乖乖聽三星官方的話囉！
索尼（SONY）的PlayStation 5（PS5）專用的VR虛擬頭戴裝置「PlayStation VR2（PS VR2）」已於2月22日開賣，截至3月底僅賣出27萬台，相當慘澹，完全幫不了PS5的銷量，不少玩家認為PS VR2至今少做1件事，「VR2大概R.I.P.了」。 （繼續閱讀…）
淒慘度：★★★★★
小編評語：天那根本只賣10%多一點，VR的未來何去何從。
不少人會透過手機地圖App找尋地點，這些知名地點可能還會增添一些有趣的圖示讓用戶可可直覺找到該處。不過有一名網友眼尖發現，蘋果（Apple）地圖App裡的「台北101」模樣怪怪的，被其他網友笑稱「你101系」？ （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★☆
小編評語：哈哈哈哈哈，連這個都看那麼仔細，太厲害了吧。
蘋果（Apple）產品如iPhone、iPad與Mac電腦互傳資料可透過AirDrop等方式相當方便，但安卓（Android）手機要怎麼和微軟（Microsoft）的Windows系統互傳呢？日前Google終於在電腦推出「鄰近分享（Nearby Share）」Windows版，有網友實測，PC傳檔案給手機速度仍然相當慢。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★☆
小編評語：但我還是私心希望有PC可以傳蘋果裝置的App或程式！
不少網友比價搶便宜，常至淘寶、亞馬遜等海外購物網站「Shopping」一番，不過可要注意部份App是不是心懷不善了。有網友發現，中國大陸電商平台「拼多多（Pinduoduo）」的App竟暗藏惡意程式，會破壞攻擊用戶的手機系統竊取資料，引起其他用戶恐慌。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：竟然有APP能控制整個手機洩露自己的私人資訊？太可怕了！
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「華爾街日報」今天引述知情人士披露，美國商務部考慮根據網路安全規定，對俄羅斯網路安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersk...
有人發現Satoshi Nakamoto（中本聰）的比特幣白皮書可以在運行macOS Catalina或更新版本的Mac電腦上找到，但沒有人知道為什麼會出現在這裡。
稍早於英國倫敦舉辦的Star Wars Celebration Europe 2023活動上，盧卡斯影業分別公布預計接在《曼達洛人》第三季之後的全新影集《亞蘇卡》(Ahsoka)首支預告影片，同時也確認將接續拍攝另外三部《星際大戰》電影作品，其中更包含在《星際大戰：原力覺醒》等作品飾演芮 (Rey)的英國女演員Daisy Ridley將回歸演出。
先前已經大舉佈局電動車應用發展的Walmart，稍早宣布將在2030年以前於數千個Walmart銷售通路，以及旗下倉儲式商店Sam's Club完成佈署全新電動車充電站，藉此建立規模龐大的充電站系統。
日前有發現推特（Twitter）的首頁LOGO從「藍色小鳥」變成加密貨幣「狗狗幣（Dogecoin，DOGE）」的符號嗎？這一切都是推特執行長馬斯克（Elon Musk）「實現」與粉絲的約定，不過今（7）日「試用期」結束了，再度把LOGO換回藍色小鳥，沒想到狗狗幣價格卻因此大跌。
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