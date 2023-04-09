一周數位爆報／她的LINE「個人群組」驚現通話紀錄、普發6000元ATM這裡查、索尼PS VR2「不改這功能」恐GG

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

實用度：★★★★★ 小編評語：超實用！不過大家應該是申請直接入帳吧！

普發6000元現金ATM領取日期為4月10日起至10月31日。圖／聯合報系資料照片

傻眼度：★★★★☆ 小編評語：怎麼會這樣啊？感覺超恐怖，還是要顧好自己的個人帳號耶。

LINE示意圖。圖／聯合新聞網

引戰度：★★★★☆ 小編評語：根本想引戰！很多企業還是在用Skype喔！

一名網友表示，發現台灣人愈來愈少人用Skype，「為什麼不敵LINE？」引起熱議。（示意圖／ingimage）

實用度：★★★★★ 小編評語：如果可以還是乖乖聽三星官方的話囉！

三星（Samsung）公司近日在韓國官網向Galaxy S23系列手機的用戶發出警告，Galaxy S23系列手機可能因使用非三星官方授權的配件（如手機鏡頭保護蓋、手機保護殼）而受損，最嚴重的情況可能導致鏡頭毀損。（翻攝自三星官網）

淒慘度：★★★★★ 小編評語：天那根本只賣10%多一點，VR的未來何去何從。

2月底開賣的SONY VR虛擬頭戴裝置「PlayStation VR2（PS VR2）」，截至3月底只賣出27萬台，跟去年預期可賣200萬台差很大。（路透）

傻眼度：★★★★☆ 小編評語：哈哈哈哈哈，連這個都看那麼仔細，太厲害了吧。

有網友從蘋果地圖App和Google Maps發現裡頭的台北101圖示和「實景照」不同，被其他網友笑稱「你101系」？（圖／聯合新聞網）

實用度：★★★★☆ 小編評語：但我還是私心希望有PC可以傳蘋果裝置的App或程式！

Google日前在電腦推出「鄰近分享（Nearby Share）」Windows版，可在安卓手機與Windows電腦間互傳資料。（翻攝自android官網）

傻眼度：★★★★★ 小編評語：竟然有APP能控制整個手機洩露自己的私人資訊？太可怕了！

中國大陸電商平台「拼多多（Pinduoduo）」的App竟暗藏惡意程式，會破壞攻擊用戶的手機系統竊取資料，引起其他用戶恐慌。（示意圖／ingimage）

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