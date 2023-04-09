亞馬遜推出「生成式人工智慧新創加速器計畫」

亞馬遜稍早透過其AWS雲端平台服務推出生成式人工智慧新創加速器計畫，將以為期10周時間協助新創業者推動其生成式人工智慧技術發展，並且吸引潛在投資機會。

此加速器計畫將提供AWS雲端平台技術，以及包含指導師資、技術專家與技術交流資源，並且透過10周時間協助強化其生成式人工智慧技術成長。

亞馬遜表示，此項加速器計畫將開放所有新創業者申請，但建議至少準備一項足以吸引潛在投資機會的生成式人工智慧技術，並且在4月17日以前完成報名，而應用領域則沒有特別限制。

相較Meta、Google、OpenAI等業者紛紛投入生成式人工智慧技術發展，亞馬遜目前僅在特定產品加入自動生成式人工智慧技術，例如Create with Alexa，藉此在Echo Show等智慧顯示器上產生兒童故事。

而透過新創加速器方式投資外部技術，不僅能使本身投入自動生成式人工智慧技術發展的壓力大幅降低，同時可以透過外部投資方式擴大生成式人工智慧技術發展，並且在需要時應用於自有服務，或是藉由投資產生更大獲利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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