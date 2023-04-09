快訊

MLB／張育成1打席空手而歸 賽季開打10天還在等首安

獨／宜蘭神秘沙灘意外5死後五年了 沙灘車亂象仍無法管

一周數位爆報／她的LINE「個人群組」驚現通話紀錄、普發6000元ATM這裡查

亞馬遜推出「生成式人工智慧新創加速器計畫」

聯合新聞網／ 楊又肇

亞馬遜稍早透過其AWS雲端平台服務推出生成式人工智慧新創加速器計畫，將以為期10周時間協助新創業者推動其生成式人工智慧技術發展，並且吸引潛在投資機會。

此加速器計畫將提供AWS雲端平台技術，以及包含指導師資、技術專家與技術交流資源，並且透過10周時間協助強化其生成式人工智慧技術成長。

亞馬遜表示，此項加速器計畫將開放所有新創業者申請，但建議至少準備一項足以吸引潛在投資機會的生成式人工智慧技術，並且在4月17日以前完成報名，而應用領域則沒有特別限制。

相較Meta、Google、OpenAI等業者紛紛投入生成式人工智慧技術發展，亞馬遜目前僅在特定產品加入自動生成式人工智慧技術，例如Create with Alexa，藉此在Echo Show等智慧顯示器上產生兒童故事。

而透過新創加速器方式投資外部技術，不僅能使本身投入自動生成式人工智慧技術發展的壓力大幅降低，同時可以透過外部投資方式擴大生成式人工智慧技術發展，並且在需要時應用於自有服務，或是藉由投資產生更大獲利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

創業 資產 亞馬遜

延伸閱讀

Google執行長強調公司仍在搜尋市場站穩領先地位 將以人工智慧推動更多發展機會

三星內部疑因過度使用ChatGPT 意外釀公司機密外流危機

政大研發非入侵式AI偵測系統 準確偵測早期癌症

大家都喊暫停開發人工智慧！Meta技術長：這想法不切實際

相關新聞

一周數位爆報／她的LINE「個人群組」驚現通話紀錄、普發6000元ATM這裡查、索尼PS VR2「不改這功能」恐GG

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

知名防毒軟體「卡巴斯基」是俄國公司受波及？WSJ：傳美國擬對其「採取執法行動」

「華爾街日報」今天引述知情人士披露，美國商務部考慮根據網路安全規定，對俄羅斯網路安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersk...

蘋果macOS被發現隱藏「比特幣白皮書」 難道賈伯斯也是中本聰的信徒？

有人發現Satoshi Nakamoto（中本聰）的比特幣白皮書可以在運行macOS Catalina或更新版本的Mac電腦上找到，但沒有人知道為什麼會出現在這裡。

盧卡斯影業宣布擴展《星際大戰》將推全新影集《亞蘇卡》、《The Acolyte》

稍早於英國倫敦舉辦的Star Wars Celebration Europe 2023活動上，盧卡斯影業分別公布預計接在《曼達洛人》第三季之後的全新影集《亞蘇卡》(Ahsoka)首支預告影片，同時也確認將接續拍攝另外三部《星際大戰》電影作品，其中更包含在《星際大戰：原力覺醒》等作品飾演芮 (Rey)的英國女演員Daisy Ridley將回歸演出。

Walmart宣布 2030年前將在銷售通路建立大規模充電站

先前已經大舉佈局電動車應用發展的Walmart，稍早宣布將在2030年以前於數千個Walmart銷售通路，以及旗下倉儲式商店Sam's Club完成佈署全新電動車充電站，藉此建立規模龐大的充電站系統。

推特沒了「柴犬狗來富」助威！換回藍鳥Logo 馬斯克愛的「狗狗幣」跌慘了

日前有發現推特（Twitter）的首頁LOGO從「藍色小鳥」變成加密貨幣「狗狗幣（Dogecoin，DOGE）」的符號嗎？這一切都是推特執行長馬斯克（Elon Musk）「實現」與粉絲的約定，不過今（7）日「試用期」結束了，再度把LOGO換回藍色小鳥，沒想到狗狗幣價格卻因此大跌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦