盧卡斯影業宣布擴展《星際大戰》將推全新影集《亞蘇卡》、《The Acolyte》

稍早於英國倫敦舉辦的Star Wars Celebration Europe 2023活動上,盧卡斯影業分別公布預計接在《曼達洛人》第三季之後的全新影集《亞蘇卡》(Ahsoka)首支預告影片,同時也確認將接續拍攝另外三部《星際大戰》電影作品,其中更包含在《星際大戰:原力覺醒》等作品飾演芮 (Rey)的英國女演員Daisy Ridley將回歸演出。

全新影集《亞蘇卡》將描述身為提列克族 (Twi'lek)絕地武士,同時也是反抗軍成員的亞蘇卡塔諾 (由美國女演員及製片人Rosario Dawson飾演)的故事,預計在今年8月於Disney+上映。

同時在《亞蘇卡》登場角色,還包含與亞蘇卡塔諾同族的希娜仙杜拉 (由美國女演員Mary Elizabeth Winstead飾演),以及本身為曼達洛人的武器大師莎賓雷恩 (由華裔演員劉承羽飾演),另外在《星際大戰》外傳中登場的經典反派角色索龍元帥 (Th'raw'n)也會登場。

另外,盧卡斯影業也確定將接續拍攝未來三部《星際大戰》電影作品,分別由拍攝《羅根》、《印第安那瓊斯》的導演James Mangold、《曼達洛人》與《亞蘇卡》影集製作人Dave Filoni,以及曾製作《驚奇少女》電影的巴基斯坦導演Sharmeen Obaid-Chinoy擔任三部電影製作導演,但目前三部電影都尚未確認預計上映時間。

而由James Mangold執導的《星際大戰》電影將設定在漫畫《星際大戰:絕地的黎明》 (Dawn of the Jedi)的時間點,而Dave Filoni執導電影則會聚焦在新共和時期,並且串聯《曼達洛人》、《波巴費特之書》和《亞蘇卡》等在Disney+上映影集故事,至於由Sharmeen Obaid-Chinoy執導電影則將接在《星際大戰:天行者的崛起》電影故事的15年後,將描述芮重建絕地武士團的故事。

在此次Star Wars Celebration Europe 2023活動中,盧卡斯影業也呼應粉絲期望,宣布將持續擴展《星際大戰》宇宙,分別會以舊共和 (The Old Republic)、舊共和巔峰 (The High Republic)、絕地殞落 (Fall of the Jedi)、帝國崛起 (Rise of the Empire)、反抗軍 (The Age of Rebellion)、新共和 (The New Republic),以及第一軍團崛起 (Rise of the First Order)時間點各自擴散。

內容部分,則會涵蓋延續Bioware於2003年推出的《星際大戰:舊共和武士》遊戲系列,以及《星際大戰》小說延伸內容,另外也包含以經典三部曲 (後來的四到六部曲)電影延伸內容與《安道爾》、《歐比王肯諾比》影集延伸內容,另外也會以後來拍攝的一到三部曲電影延伸內容,其他也包含加入《星際大戰:絕地大反攻》電影之後故事,以及七到九部曲電影延伸內容。

盧卡斯影業同時也確定將拍攝著重描繪原力黑暗面的影集作品《The Acolyte》,將由演出《飢餓遊戲》的美國女演員Amandla Stenberg,以及演出《魷魚遊戲》的韓國演員李政宰擔任主角,並且由曾製作Netflix影集《俄羅斯娃娃:派對迴旋》的美國電影和電視導演Leslye Headland擔任主創及執行製作。

至於衍生影集《骷髏小隊》 (Skeleton Crew),則將由英國男星裘德洛 (Jude Law)演出,導演則包含曾執導《蜘蛛人》、《小丑》的美國電影導演Jon Watts,以及參與製作《曼達洛人》第一季的美國導演Bryce Dallas Howard,另外也包含製作《媽的多重宇宙》、由演員關家永 (Daniel Kwan)與Daniel Scheinert組成的導演編劇組合Daniels。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

udn討論區