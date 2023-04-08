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EA宣布將透過全球數個大型聯賽宣傳《EA SPORTS FC》全新品牌

聯合新聞網／ 楊又肇

與FIFA國際足球協會授權合作結束，確定將過去長期使用的《國際足盟大賽》 (FIFA)系列名稱調整為《EA Sports FC》之後，EA稍早宣布正式啟用《EA Sports FC》全新品牌識別標誌，並且期望再次藉由家用電玩主機、行動裝置、網路平台與電競賽事與全球數億名球迷連結。

EA表示，《EA SPORTS FC》品牌將在未來幾天內於全球數個大型聯賽超過100場比賽中首次亮相，其中包含英超、西甲、德甲、意甲、法甲聯賽、女子超級聯賽、NWSL、CONMEBOL等EA SPORTS合作賽事，球迷將首次在賽場上看到新的品牌標誌，而數百場聯賽、球隊、品牌與運動員都會透過自己的平台分享《EA SPORTS FC》的標誌。

新品牌的設計靈感直接來自美麗的比賽和足球文化中的主導形狀，象徵著這項多元的運動：三角形。

從傳球技巧到定位球，幾十年來，這個形狀也融入了EA SPORTS足球體驗的DNA之中。EA表示從最初8位元體驗的等距視角，和構成現代遊戲每個像素的三角柱，以及每場比賽中，每位運動員上方出現的代表球員指示符號。

EA強調，EA SPORTS定義足球互動體驗已達30年，並且在多個遊戲平台上打造了超過1.5億人的全球足球社群，而《EA SPORTS FC》將繼續與合作夥伴一起發展這個社群。

而建立在包容和創新的基礎上，球迷們將感受到無與倫比的真實體驗，可以接觸到19000多名取得完整授權的球員、700支球隊和30個聯賽，並且獲得全球300多個足球合作夥伴的支持，讓體驗進一步擴展到女足和草根足球的新領域。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

足球 品牌 標誌

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