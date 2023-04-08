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Google執行長強調公司仍在搜尋市場站穩領先地位 將以人工智慧推動更多發展機會

聯合新聞網／ 楊又肇

除了日前接受紐約時報訪談時，透露將在聊天機器人「Bard」導入更複雜的語言模型，Google執行長Sundar Pichai在接受華爾街日報訪談時更表示會在未來Google Search導入聊天機器人功能，更強調在搜尋市場仍站穩領先地位。

針對市場認為微軟開始在Bing搜尋服務加入ChatGPT技術，讓使用者能以更自然互動方式找到所需解答，同時也開始藉由人工智慧投放廣告內容，將可能大幅威脅Google在搜尋市場地位。

不過，Sundar Pichai認為目前Google在搜尋市場仍站穩領先地位。從數據顯示，Google不僅搶下全球搜尋市場超過90%比例，更在去年全年透過搜尋廣告賺進1620億美元，而Sundar Pichai預期人工智慧將為Google搜尋服務帶來更大成長機會。

在先前說法中，Google強調將在聊天機器人「Bard」導入更大規模自然語言模型PaLM，同時「Bard」也會與Google搜尋等服務整合，意味Google將在接下來的人工智慧技術競爭設法取回優勢。

近期因為OpenAI推出的ChatGPT快速走紅，加上微軟藉由GPT 3.5、GPT 4技術強化其各項服務，甚至也開始透過人工智慧精準投放廣告內容，因此不少看法認為將對Google造成威脅。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 語言 紐約時報

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