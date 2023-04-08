Seagate再次攜手盧卡斯影業 推出FireCuda PCIe Gen 4 NVMe SSD星際大戰光劍收藏版
Seagate宣布與盧卡斯影業 (Lucasfilm)再次合作，以FireCuda PCIe Gen 4 NVMe SSD為基礎，推出全新星際大戰光劍收藏版。
此次推出的星際大戰光劍收藏版SSD，分別以歐比旺 (Obi-Wan Kenobi)、達斯維達 (Darth Vader)及路克天行者 (Luke Skywalker)所持光劍維設計，並且以FireCuda PCIe Gen 4 NVMe SSD為基礎打造。
除了可依照需求更換面板，星際大戰光劍收藏版SSD亦可透過自訂RGB燈效呈現不同風格，並且由水冷設備業者EKWB設計散熱器，透過被動式散熱器降低SSD運作熱量，藉此確保運作效能。
星際大戰光劍收藏版SSD提供2TB儲存容量，提供最高可達7300 MB/s的循序讀取速度，以及最高可達2550 TB的資料寫入總位元數 (TBW)，另外更由Seagate提供最高5年有限保固，以及3年的Rescue Data Recovery Services資料救援服務。
星際大戰光劍收藏版FireCuda PCIe Gen4 NVMe SSD將於4月10日於台灣市場推出，建議售價為新台幣7888元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】大咖都不來…我就不辦E3 2023電玩展了！
📢 【話題】台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
📢 【話題】哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言