Seagate再次攜手盧卡斯影業 推出FireCuda PCIe Gen 4 NVMe SSD星際大戰光劍收藏版

Seagate宣布與盧卡斯影業 (Lucasfilm)再次合作，以FireCuda PCIe Gen 4 NVMe SSD為基礎，推出全新星際大戰光劍收藏版。

此次推出的星際大戰光劍收藏版SSD，分別以歐比旺 (Obi-Wan Kenobi)、達斯維達 (Darth Vader)及路克天行者 (Luke Skywalker)所持光劍維設計，並且以FireCuda PCIe Gen 4 NVMe SSD為基礎打造。

除了可依照需求更換面板，星際大戰光劍收藏版SSD亦可透過自訂RGB燈效呈現不同風格，並且由水冷設備業者EKWB設計散熱器，透過被動式散熱器降低SSD運作熱量，藉此確保運作效能。

星際大戰光劍收藏版SSD提供2TB儲存容量，提供最高可達7300 MB/s的循序讀取速度，以及最高可達2550 TB的資料寫入總位元數 (TBW)，另外更由Seagate提供最高5年有限保固，以及3年的Rescue Data Recovery Services資料救援服務。

星際大戰光劍收藏版FireCuda PCIe Gen4 NVMe SSD將於4月10日於台灣市場推出，建議售價為新台幣7888元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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