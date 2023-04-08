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三星內部疑因過度使用ChatGPT 意外釀公司機密外流危機

聯合新聞網／ 楊又肇

南韓《Economist》報導指稱三星內部員工疑似使用人工智慧聊天機器人ChatGPT，導致公司內部機密外流。

此情況分別發生在三星裝置解決方案、半導體業務部門，原因是內部員工將涉及機密資訊輸入ChatGPT，造成包含半導體設備量測資料、生產瑕疵設備相關軟體，以及內部會議語音轉錄的文字紀錄摘要內容外流，甚至更有軟體工程人員將整段程式編碼貼到ChatGPT，藉此尋找編碼內容錯誤，使得編碼內容有外流曝光風險。

雖然三星先前與其他企業一樣，內部明文禁止員工將公司內部機密資訊張貼到ChatGPT，或是利用ChatGPT整理、摘要文件內容，但由於後續計畫開發可被公司監管的人工智慧聊天機器人服務，因此相關禁令在員工要求之下，於3月11日正式解除。不過，三星仍嚴令禁止員工避免將機密資訊張貼到ChatGPT相關服務，避免內部機密因此外洩。

而此情況發生後，三星內部已經啟動資訊保護措施，並且將輸入ChatGPT的資訊量加以限制，每個問題目前僅能輸入不超過1024位元的文字量，同時也展開內部調查，甚至警告未來若再有類似情況發生，將不再允許內部員工使用ChatGPT等服務。

由於內部員工將機密資訊張貼至ChatGPT，有可能造成有心人士或競爭對手透過提問方式取得此類資訊，因此許多企業目前基本上都嚴格禁止員工使用ChatGPT等服務，避免內部機密資訊在不小心情況下外流。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT 半導體 三星 Samsung

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