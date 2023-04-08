Toyota成立新部門打造純電電動車，目標在2026年實現年產150萬輛目標
日前確定以Lexus品牌打造次世代電動車款，並且預計在2026年亮相之後，Toyota表示將會在此之前推出10款全新純電運作的電動車，並且將成立全新部門專注打造電動車產品，目標在2026年讓電動車產能實現年產150萬輛。
同時，Toyota也強調雖然投入以純電驅動的電動車發展，但仍不排除其他新能源技術發展可能性，更強調會持續對外擴散合作，藉此讓公司發展更多元化。
未來除了以Toyota品牌打造電動車產品，Toyota標示也會以Lexus品牌打造電動車，最快會在2026年對外公布。
Toyota佈局電動車發展心態，主要建立在豐田章男認為不應該將未來創新發展僅押注在以電力驅動的發展模式之上，因此先前也嘗試油電混合動力設計，以及藉由氫氣作為動力來源的作法，相較其他車廠在電動車技術發展上，顯然就慢了許多。
而現任社長佐藤恒治認為，會有這樣的情況主要還是在於溝通產生落差，強調未來依然會維持多方技術發展佈局，但會以純電動力設計作為主要發展方向為原則，藉此追趕市場主流趨勢，同時也會持續原本投入的混合動力設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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