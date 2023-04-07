蘋果macOS被發現隱藏「比特幣白皮書」 難道賈伯斯也是中本聰的信徒？

有人發現Satoshi Nakamoto（中本聰）的比特幣白皮書可以在運行macOS Catalina或更新版本的Mac電腦上找到，但沒有人知道為什麼會出現在這裡。

macOS中的隱藏文件

macOS中有很多隱藏文件，除非用戶執行特定的功能或測試，否則這些文件是不會顯示的。然而，這些文件大多數不是面向普通用戶的。

技術社群博客作者Andy Baio在他的博客Waxy上分享了一個奇怪的發現，即比特幣白皮書可以在運行最新版本的macOS的任何Mac上找到。它可以通過簡單的終端命令或通過導航Finder來發現。

如何發現Bitcoin白皮書

在運行macOS Catalina或更高版本的任何Mac上，輸入以下命令到終端：

open/System/Library/Image/Capture/

Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

這應該立即在預覽中打開比特幣白皮書。這已經被證實只適用於macOS Catalina及更高版本的設備，但更老的操作系統中也可能有該文件。

通過Finder發現文件的方法： 用戶需要導航到 Macintosh HD -> System -> Library -> Image Capture -> Devices。控制點擊 VirtualScanner.app 並顯示包內容，然後打開內容 -> 資源文件夾 -> simpledoc.pdf。

Virtual Scanner II是什麼？

Andy Baio報告稱，比特幣白皮書是一種名為「Virtual Scanner II」的設備的示例文件。對於某些用戶，這個設備是隱藏的，或者預設未安裝。

經過一些探索，Baio發現他不是第一個發現這個隱藏掃描器或比特幣文件的人。2021年，一個蘋果社區帖子詢問了這個問題，還有一張在寶藏島上拍攝的奇怪照片，發現在「Virtual Scanner II」應用程式中。

這確實是一個謎。蘋果公司內外都沒有人站出來解釋這些文件的存在或「Virtual Scanner II」的用途。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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