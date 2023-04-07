推特沒了「柴犬狗來富」助威！換回藍鳥Logo 馬斯克愛的「狗狗幣」跌慘了

日前有發現推特（Twitter）的首頁LOGO從「藍色小鳥」變成加密貨幣「狗狗幣（Dogecoin，DOGE）」的符號嗎？這一切都是推特執行長馬斯克（Elon Musk）「實現」與粉絲的約定，不過今（7）日「試用期」結束了，再度把LOGO換回藍色小鳥，沒想到狗狗幣價格卻因此大跌。

《聯合新聞網》曾報導，馬斯克因2022年與推特用戶的約定，在4月3日悄悄地把推特LOGO從藍色小鳥換成「狗狗幣」的柴犬外觀，該動作也讓當天狗狗幣價格飆漲30%，不過快樂時光很短暫，「狗狗幣LOGO」並非永久常駐，該LOGO試用期已結束，於7日再次換回藍色小鳥圖示。

4月7日，推特首頁Logo再換回藍色小鳥，沒想到讓「狗狗幣」大跌。（路透）

但少了「狗來富」助威，據外媒報導，迷因題材消失，投資者似乎開始竄逃拋售狗狗幣，導致今日狗狗幣價格下跌，大跌8%，從0.92美元跌回至0.85美元，若未來沒有更多迷因或是炒作話題，狗狗幣恐怕會持續遭到拋售。

4月7日，推特首頁Logo再換回藍色小鳥，沒想到讓「狗狗幣」大跌，一度跌至0.85美元，若未來沒有更多迷因或是炒作話題，狗狗幣恐怕會持續遭到拋售。（翻攝自coindesk）

來玩「上上下下」旋轉迷因！

另外，也有網友發現，推特還有另一項「迷因」，就是在電腦版推特首頁按下「↑↑↓↓←→←→BA」，左上角Logo就會旋轉一圈，超級有趣。

4月7日，推特首頁Logo再換回藍色小鳥，沒想到讓「狗狗幣」大跌，一度跌至0.85美元，若未來沒有更多迷因或是炒作話題，狗狗幣恐怕會持續遭到拋售。（翻攝自coindesk）

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