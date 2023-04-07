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Google以第四代TPU加速器驅動旗下超過90%的人工智慧訓練

聯合新聞網／ 楊又肇

Google在2021年的Google I/O宣布推出第四代TPU加速器，並且在2022年宣布以第四代TPU加速器建構最大規模機器學習中樞，更強調以90%無碳排放能源運作，稍早更強調第四代TPU加速器將能驅動旗下超過90%的人工智慧訓練，甚至更暗示接下來將推出新一代TPU加速器。

在稍早公布消息，Google表示相比第三代TPU加速器，第四代TPU加速器讓深度學習效能提高達10倍以上，並且在現行深度學習DSA演算過程約可降低2-3倍能耗，更可在傳統內部部署的數據中心運作過程減少高達20倍以上的二氧化碳排放量。

藉由第四代TPU加速器效能表現、可擴展與節能等特性，Google表示將能以此加速推動大型自然語言模型訓練，同時大幅降低數據中心整體能耗問題。

以Google日前對外公布旗下最大規模、參數超作5400億組的大型自然語言模型PaLM，便是透過採用第四代TPU加速器的超級電腦，以50天以上時間訓練而成。此外，新創業者Midjourney提供以文字自動生成圖像的人工智慧服務，其實也是藉由Google以第四代TPU加速器為設計的超級電腦訓練其模型。

而Google更強調，相比NVIDIA以Ampere顯示架構打造的A100加速器，第四代TPU加速器在相同建置規模下的算力表現約提升1.7倍，能耗部分則降低1.9倍。

不過，Google並未進一步與NVIDIA後續推出以Hopper架構打造的H100加速器比較，原因在於兩者並非在同一時期內推出，但也暗示接下來將會推出新一代TPU加速器，藉此與H100加速器對抗，但目前暫時尚未公布具體細節，或許會選在今年度的Google I/O 2023期間說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 碳排放

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