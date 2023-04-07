蘋果與全球供應鏈合作產生的再生能源已經超過137億瓦電力

蘋果宣布，目前與全球供應鏈合作產生的再生能源已經超過137億瓦電力，同時也計畫將與超過250個全球製造合作夥伴在2030年以前實現生產過程零碳排放目標。

相比去年，蘋果表示與全球供應鏈合作產生的再生能源增加近30%，總計達137億瓦電力以上，另外也有位於28個國家地區、超過250家全球製造合作夥伴承諾將在2030年以前導入再生能源，藉此讓生產過程實現零碳排放。

而蘋果目前已經在全球營運實現碳中和目標，同時所有產品都計畫在2030年以前實現碳中和，並且投資價值達47億美元的綠色債券，其中包含大規模太陽能、低碳設計、提高能源效率，以及碳移除等技術投資。

另外，蘋果說明去年有超過40家製造合作夥伴加入使用再生能源，並且在全球地區透過15億瓦再生電力支撐遍及44個國家地區的辦公室、資料中心，以及零售通路供電，甚至也在中國及日本直接投資近500兆瓦電力規模的太陽能與風力發電，藉此改善供應鏈上游碳排放問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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