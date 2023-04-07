三星宣布與AMD延長策略技術授權合作 傳最快2025年恢復推出自有處理器產品
三星稍早宣布與AMD延長策略技術授權合作，將繼續在未來推出的行動處理器產品納入AMD Radeon顯示技術。
雙方最早在2019年宣布合作，並且在2022年正式推出基於AMD RDNA 2顯示架構設計的Xclipse GPU設計，同時應用在當時推出的Exynos 2200處理器，標榜支援硬體等級即時光影追跡與可變著色率設計。
不過，Exynos 2200後續並未能發揮具體成效，其中原因包含即便同樣採用三星4nm製程，但整體運作效能卻不比相同製程設計的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1，此外在Xclipse GPU的功耗也未能理想控制，加上CPU、NPU與數據機等元件運作耗電表現，更造成Exynos 2200整體使用效能表現不佳。
從此次三星宣布與AMD簽署延長策略技術授權合作來看，雖然三星去年底並未推出新款旗艦行動處理器產品，並且在年度旗艦手機全數採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，甚至傳出2024年依然會全面採用Qualcomm處理器，但仍未放棄打造自有處理器產品，最快預期會在2025年再次推出自有處理器產品，並且在次採用AMD Radeon顯示技術。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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