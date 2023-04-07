Uber Eats擴大「安全第一」計畫 投入3000萬元為外送合作夥伴增添安全反光背心

Uber Eats 4月6日宣布，將擴大「安全第一」計畫，透過「3大安心防護」行動提高外送合作夥伴安全，其中包含將於今年投資新台幣3000萬元，向外送合作夥伴提供符合台灣、美國、紐澳安全標準的反光背心，藉此提高外送合作夥伴在道路上的能見度，以期減少重大傷亡意外發生機率。

繼去年宣布支持「零傷亡願景」國際性計畫，將「外送合作夥伴四大課程」與「開通測驗」項目整合至外送合作夥伴端App，藉此強化外送服務安全意識，並且配合交通主管機關落實重大違規外送合作夥伴的回訓，進而減低危險駕駛行為，同時持續推出App安全功能確保「安全第一」行動計畫成效。

以台北市為例，Uber Eats配合台北市交通局，讓200位外送合作夥伴在事故後依法再次接受交通安全教育。另外更配合公路總局，辦理年度交通安全教育課程，並且報送半年內曾經重複發生重大交通違規的外送合作夥伴到駕訓班參加機車教育訓練。

而此次宣布擴大「安全第一」計畫，其中包含透過添購螢光係數及反光性能經SGS驗證，符合台灣CNS15909、美國ANS/ISEA 107-2015，以及紐澳AS/NZS 1906標準的反光背心，藉此提高外送合作夥伴在外送行車時的能見度，第一階段將贈送4萬件反光背心給基隆、台北、新北地區使用Uber Eats 平台的外送合作夥伴，並且從即日起開放主動登記索取，同時宣導在每趟行程中穿上，藉此提高自身和用路人的安全。

另外，目前已經上線的外送合作夥伴端App安全功能，已經加入包含安全帽驗證機制、外送超速警示、安全騎乘清單，以及110緊急援助等功能，預計在今年4月增加提醒外送合作夥伴的「避免騎乘中傳訊息 」 (Don’t Type and Drive)功能，以及提醒消費者的「訊息暫停通知」 (Hold Notification)功能，避免外送合作夥伴在遞送餐飲過程中受訊息分心。

至於去年開辦25場道路安全課程，並且獲近7成的外送合作夥伴正面評價後，Uber Eats今年將協同政府機關將自發性參與的安全講習課程增加至40場，範圍遍及20個服務營運縣市。除此之外，Uber Eats也持續極配合公路總局，辦理年度交通安全教育課程、報送半年內曾經重複發生重大交通違規的外送合作夥伴到駕訓班參加機車教育訓練，藉此減低危險駕駛行為。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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