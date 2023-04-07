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針對網路串流服務需求打造 AMD推出採5nm製程、ASIC架構加速卡產品Alveo MA35D

聯合新聞網／ 楊又肇
▲業界首款以台積電5nm製程、基於ASIC架構設計的加速卡產品Alveo MA35D
▲業界首款以台積電5nm製程、基於ASIC架構設計的加速卡產品Alveo MA35D

針對越來越多的網路串流技術應用服務發展，AMD宣布推出業界首款以台積電5nm製程、基於ASIC架構設計的加速卡產品Alveo MA35D。

推出Alveo MA35D加速卡，AMD主要鎖定越來越普及的網路串流技術應用服務，甚至包含更多對應線上即時互動的串流服務，例如線上賽事直播、演唱會，或是線上協同作業服務、線上電商、線上投票等，並且預期此市場規模將會加倍成長，甚至對應超過百萬人規模線上雙向互動

源自AMD於2022年完成收購的賽靈思 (Xilinx)，相比前身產品Alveo U30使用效能表現，Alveo MA35D分別在通道傳輸密度提高4倍、每組通道傳輸成本降低2倍、壓縮效果提高1.8倍、延遲最多可降低達4倍，並且在電功耗降低達3倍。

硬體規格方面，Alveo MA35D搭載2組專門針對影片處理設計的ASIC架構運算元件，其中整合可利用人工智慧進行視覺感知最佳化運算，以及提高壓縮效率的處理器，本身支援新一代AV1與主流編碼標準，並且支援AV1、HEVC、H.264、VP9在內解碼標準，另外也對應自動調整位元率與硬體級縮放器，搭配VQ QoE引擎與VQ Look-Ahead維持影像品質，本身則是對應PCIe Gen5連接埠，同時向下相容PCIe Gen4連接埠規格。

▲專門針對影片處理設計的ASIC架構運算元件，其中整合可利用人工智慧進行視覺感知最佳化運算，以及提高壓縮效率的處理器，本身支援新一代AV1與主流編碼標準
▲專門針對影片處理設計的ASIC架構運算元件，其中整合可利用人工智慧進行視覺感知最佳化運算，以及提高壓縮效率的處理器，本身支援新一代AV1與主流編碼標準

效能方面，Alveo MA35D可對應32組1080P 60fps轉碼輸出、每組通道耗電約在1W，算力表現在INT8半精度浮點運算的人工智慧執行效能可達22 TOPS，在4K編碼延遲最低可控制在8毫秒內，最高可對應8K 30fps影像輸出，加速卡本身採半高半長介面 (HHHL)設計，最高運作功率可控制在35W，即便以8張卡在單一伺服器運作亦可在280W功率內對應最高256組1080P 60fps轉碼輸出表現，每組通道運作成本可控制在50美元。

▲Alveo MA35D可對應32組1080P 60fps轉碼輸出、每組通道耗電約在1W，算力表現在INT8半精度浮點運算的人工智慧執行效能可達22 TOPS
▲Alveo MA35D可對應32組1080P 60fps轉碼輸出、每組通道耗電約在1W，算力表現在INT8半精度浮點運算的人工智慧執行效能可達22 TOPS

▲即便以8張卡在單一伺服器運作亦可在280W功率內對應最高256組1080P 60fps轉碼輸出表現
▲即便以8張卡在單一伺服器運作亦可在280W功率內對應最高256組1080P 60fps轉碼輸出表現

由於借助人工智慧動態調整影片處理方式，並且藉由低延遲表現讓通道傳輸密度達最大化，在降低位元率情況下維持影片品質表現，同時可透過不同編解碼標準降低頻寬傳輸成本。

另外，AMD也強調Alveo MA35D支援諸如FFmpeg、GStreamer，以及C/C++ API，藉此降低服務應用開發難度，以及服務實際佈署所需時間成本。

而配合EPYC伺服器處理器、Radeon Pro專業繪圖卡，AMD強調將能讓Alveo MA35D發揮更完整產品組合效能表現。

▲配合EPYC伺服器處理器、Radeon Pro專業繪圖卡，AMD強調將能讓Alveo MA35D發揮更完整產品組合效能表現
▲配合EPYC伺服器處理器、Radeon Pro專業繪圖卡，AMD強調將能讓Alveo MA35D發揮更完整產品組合效能表現

目前Alveo MA35D已經開始送樣測試，預計在今年第三季量產推出，建議售價則是1595美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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