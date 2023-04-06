張善政：XR新領域創意不可限量 期待年輕朋友開發

桃園市長張善政於今天下午至桃園區安東青創基地了解XR（延展實境）發展與體驗，並表示新的XR領域有各式各樣新的運用等著年青人發揮創意開發，現場展出多個不同的主題不是只用手機看，還可以體驗。

張善政說，現在的年輕人幾乎都有手機陪伴他們成長，對數位的運用的能力也遠比長他們一輩、兩倍的人好很多，創業成功的機會，還有在創意的表現遠比他這一輩的人強。安東青創基地能帶出年輕朋友未來的發展和想像不可限量，尤其XR是新的領域，創意領域不可限量，有待年輕人開發，基地也將會成為在這方面非常有代表的基地。

張善政同時與安東青創基地多組團隊交流，包含以AYANEO電競掌機於群眾募資累計突破千萬元的「海豹國際電子商務」，還有以遊戲化科技玩轉顧客體驗的「愛吠的狗」，致力於打造室內版的Google Maps的「司圖科技」，專注於新住民社會創新整合行銷，與地方創生的「由米整合行銷」，及桃園藝文團隊「聚文化」透過劇場與紀錄片的教學，連結在地居民並加強土地與文化認同的。

青年事務局侯佳齡局長表示，將陸續設立主題性的青創加速器基地電商基地、A8加速器基地及中路加速器基地，結合政府與企業資源協助青創加速成長及商務拓展，針對有發展潛力的青創團隊未來也將透過桃青基金，以投資而非只補助的方式，引進創投作法幫助青創團隊，透過產官學協力合作，擴大青創能量。

青年局表示，安東青創基地以發展XR、元宇宙、區塊鏈、多媒體遊戲及數位影音內容應用相關產業領域為主題，除孵化青創團隊，今年首度開辦XR體驗展，將安東青創基地打造成奇幻基地，帶領民眾走入元宇宙世界。

安東青創基地XR體驗展分3期展出，主題涵蓋教育、娛樂及藝術等內容，增加民眾接觸XR領域的技術及應用，透過與民眾面對面導覽和討論，進駐的青創團隊可以更理解市場端的方向。其中必揚實境科技以VR體驗方式，讓物理化學與反毒教育知識更有趣，藝途科技則將實體的展覽帶入虛擬世界，結合數位沉浸式的體驗讓展覽不受時間地點限制，優化逛展體驗並促進藝文推廣。 張善政（前排中）參加安東青創基地XR體驗展，勉勵年輕人在這個領域發揮創意。記者鄭國樑／攝影

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