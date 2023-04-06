美國境內再生能源發電量在去年超越傳統燃煤、核能 但天然氣依然是主要電力來源

依照美國能源資訊管理局公布資訊，美國境內再生能源在2022年使用情況已經超過核能發電，同時也超過傳統燃煤發電，而天然氣依然是最主要發電來源。

其中，天然氣發電量從2021年的37%增加至39%，而傳統燃煤發電比例則從2021年的23%降低至20%，至於核能發電比例也從2021年的20%降至19%，主因與密西根州境內一座核能發電廠關閉有關。

透過再生能源發電部分，風力與太陽能發電比例從2021年的12%增加至14%，水力發電比例則仍維持在2021年的6%，另外從生質能源與地熱產生發電量，同樣維持在2021年的1%以內，而加總之下的再生能源發電比例則達21%。

另外，在美國境內透過太陽能產生電力，從2021年的61千兆瓦 (gigawatts)，增加至2022年的71千兆瓦。而透過風力產生電力，則從2021年的133千兆瓦，增加至2022年的141千兆瓦。

若以各州生產電力情況來看，則是由德州產生最多電力，其中在風力發電比例更達26%，其次則是愛荷華州的10%，以及奧克拉荷馬州的9%，而太陽能發電則是由加州產生26%比例居冠，其次則是德州的16%，北卡羅來納州則以8%名列第三。

但從整體發電方式來看，傳統燃煤與天然氣依然是美國境內主要發電方式，但明顯藉由再生能源發電的比重逐漸增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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