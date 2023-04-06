快訊

疑遭人蛇集團控制…靜宜大學女大生失聯第9天 中警查出她獨身搭機赴英

MLB／大谷翔平6局8K奪首勝 投到111球是自願的

最大僅7歲！巴西25歲男持斧頭翻牆「砍殺4童」 全市急停課

美國境內再生能源發電量在去年超越傳統燃煤、核能 但天然氣依然是主要電力來源

聯合新聞網／ 楊又肇

依照美國能源資訊管理局公布資訊，美國境內再生能源在2022年使用情況已經超過核能發電，同時也超過傳統燃煤發電，而天然氣依然是最主要發電來源。

其中，天然氣發電量從2021年的37%增加至39%，而傳統燃煤發電比例則從2021年的23%降低至20%，至於核能發電比例也從2021年的20%降至19%，主因與密西根州境內一座核能發電廠關閉有關。

透過再生能源發電部分，風力與太陽能發電比例從2021年的12%增加至14%，水力發電比例則仍維持在2021年的6%，另外從生質能源與地熱產生發電量，同樣維持在2021年的1%以內，而加總之下的再生能源發電比例則達21%。

另外，在美國境內透過太陽能產生電力，從2021年的61千兆瓦 (gigawatts)，增加至2022年的71千兆瓦。而透過風力產生電力，則從2021年的133千兆瓦，增加至2022年的141千兆瓦。

若以各州生產電力情況來看，則是由德州產生最多電力，其中在風力發電比例更達26%，其次則是愛荷華州的10%，以及奧克拉荷馬州的9%，而太陽能發電則是由加州產生26%比例居冠，其次則是德州的16%，北卡羅來納州則以8%名列第三。

但從整體發電方式來看，傳統燃煤與天然氣依然是美國境內主要發電方式，但明顯藉由再生能源發電的比重逐漸增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

再生能源 美國 核能

延伸閱讀

中國駐美大使空懸逾3個月 凸顯雙方關係鬧僵

五角大廈：中核飛彈潛艦全天候巡弋南海 射程達美本土

學者：美方降溫避衝突 台獨當下不可能

中油宣布 4月國內電業天然氣價續降6%

相關新聞

繼裁員萬人後…Google證實要「精簡成本」 內部信曝手段：大量員工福利不復存在

日前證實精簡6%人力，約裁撤1.2萬名員工之後，相關報導引述Google財務長Ruth Porat於內部發送信件指稱，Google過往被人稱羨的大量員工福利將不復存在。

亞馬遜針對遊戲業務裁撤超過100名員工 將重點放在可獲利項目

先前證實將於4月底再裁撤約9000名員工，並且涉及AWS、人事、廣告與Twitch相關業務之後，亞馬遜稍早傳出將針對遊戲業務裁撤超過100名員工，預計將影響Prime遊戲 (Prime gaming)服務、遊戲業務團隊，以及位於加州聖地牙哥的遊戲工作室成員。

Google無預警公告限制雲端硬碟上傳檔案數量 稍早「反悔了」宣布取消

Google稍早證實，在Google Drive服務開始加入檔案數量上限，若使用者上傳至Google Drive的檔案數量超過上限，系統就會要求使用者清理文件，否則將無法繼續使用。

蘋果CEO庫克2015年批評智慧眼鏡「沒人想戴」 如今推銷頭戴裝置「承認自己錯了」

外界高度期待蘋果公司會在6月5日發布謠傳以久的Reality Pro混合實境頭戴裝置，該公司執行長庫克（Tim Cook...

Samsung三星「濫用過頭」出意外！請ChatGPT幫忙內部優化 不到20天傳機密洩漏

AI人工智慧雖然聰明，可以幫忙解決許多煩惱，但同時也帶來許多的困擾，。外電報導，Samsung三星導入ChatGPT聊天機器人才20天的時間，已經傳出多起機密資料外洩與濫用，也讓公司機密有可能外洩給OpenAI公司。

藍色小鳥變柴犬！狗狗幣大漲30% 馬斯克的推特用一張圖力捧

狗狗幣一度大漲多達30%，此前在紐約時間周一下午1時45分左右，推特用戶發現網頁瀏覽器左上角出現代表狗狗幣的柴犬迷因梗圖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦