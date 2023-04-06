亞馬遜針對遊戲業務裁撤超過100名員工 將重點放在可獲利項目

先前證實將於4月底再裁撤約9000名員工，並且涉及AWS、人事、廣告與Twitch相關業務之後，亞馬遜稍早傳出將針對遊戲業務裁撤超過100名員工，預計將影響Prime遊戲 (Prime gaming)服務、遊戲業務團隊，以及位於加州聖地牙哥的遊戲工作室成員。

不過，從彭博新聞取得內部備忘錄內容顯示，位於加州爾灣及加拿大蒙特婁的遊戲工作室則暫時不會受到影響，相反地還將擴大成員規模，藉此持續投入亞馬遜旗下獨佔遊戲《美洲新世界》，以及尚未對外公開的遊戲作品。

從內部備忘錄紀錄內容來看，未來亞馬遜在遊戲業務將以重點項目發展策略為主，短時間內無法獲利，或是難以找到更大獲利機會的遊戲作品就會被取消發展。

而亞馬遜內部說明此項調整是為了顧及長遠發展目標，因此最終做了裁員決定，目前受到影響員工都會獲得遣散費，以及過渡時期的薪資與健保福利。

在今年1月宣布裁撤約1萬8000名員工，後續再宣布裁撤約9000名員工之後，亞馬遜執行長Andy Jassy表示將使亞馬遜業務體系更加精簡，並且將更多資源聚焦在重要的客戶體驗，同時強調未來仍將持續投資AWS雲端業務、線上服務，以及必要的全新業務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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