亞馬遜針對遊戲業務裁撤超過100名員工 將重點放在可獲利項目
先前證實將於4月底再裁撤約9000名員工，並且涉及AWS、人事、廣告與Twitch相關業務之後，亞馬遜稍早傳出將針對遊戲業務裁撤超過100名員工，預計將影響Prime遊戲 (Prime gaming)服務、遊戲業務團隊，以及位於加州聖地牙哥的遊戲工作室成員。
不過，從彭博新聞取得內部備忘錄內容顯示，位於加州爾灣及加拿大蒙特婁的遊戲工作室則暫時不會受到影響，相反地還將擴大成員規模，藉此持續投入亞馬遜旗下獨佔遊戲《美洲新世界》，以及尚未對外公開的遊戲作品。
從內部備忘錄紀錄內容來看，未來亞馬遜在遊戲業務將以重點項目發展策略為主，短時間內無法獲利，或是難以找到更大獲利機會的遊戲作品就會被取消發展。
而亞馬遜內部說明此項調整是為了顧及長遠發展目標，因此最終做了裁員決定，目前受到影響員工都會獲得遣散費，以及過渡時期的薪資與健保福利。
在今年1月宣布裁撤約1萬8000名員工，後續再宣布裁撤約9000名員工之後，亞馬遜執行長Andy Jassy表示將使亞馬遜業務體系更加精簡，並且將更多資源聚焦在重要的客戶體驗，同時強調未來仍將持續投資AWS雲端業務、線上服務，以及必要的全新業務發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】大咖都不來…我就不辦E3 2023電玩展了！
📢 【話題】台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
📢 【話題】哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言