持續提高整體產能 Tesla在今年第一季產量、交車數量再創新高

Tesla稍早公布2023年第一季的車輛生產數量，以及實際交車數量，其中總計生產44萬808輛車，而交車數量則達42萬2875輛。

相比今年初公布2022年第四季車輛生產數量與實際交車數量，分別達43萬9000輛與40萬5000輛，2023年第一季的車輛生產數量與實際交車數量明顯也增加一些，並且再次創下過往歷史新高。

而在2023年第一季的交車數量中，Model 3與Model Y佔達41萬2180輛，Model S與Model X則佔1萬695輛。

在此之前，Tesla執行長Elon Musk在德州場區舉辦的投資者日證實將於墨西哥蒙特雷建造新超級工廠，同時也確定將投入下一世代車款。而加入此超級工廠之後，預期將使Tesla車輛產能提高至350萬輛。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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