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Google「鄰近分享」Windows PC版本來了 美國、歐洲搶先開放測試

聯合新聞網／ 楊又肇

Google稍早宣布在美國及歐洲特定地區開放測試Windows PC版本的Nearby Share功能，並且預告將在日後擴展到更多Google生態產品，讓使用者能更容易在不同裝置間分享檔案內容。

此次宣布開放美國及歐洲特定地區測試Windows PC版本的Nearby Share功能，意味Google將開始對外擴展Nearby Share功能應用，藉此讓不同裝置間的檔案分享變得容易，同時也能降低跨裝置間連動使用隔閡。

目前使用者能透過Android官網下載，可對應64位元版本Windows 10以後版本作業系統，以及搭載非Arm架構處理器的裝置使用，而使用過程會需要開啟藍牙與Wi-Fi功能。

完成安裝之後，使用者可以選擇裝置能見度，並且將分享檔案直接拖曳到分享視窗，或是點選分享檔案選擇透過Nearby Share功能傳輸，即可將檔案傳輸至距離5公尺範圍內的裝置。而若登入相同Google帳號，還能直接自動接受且儲存分享檔案。

Google預計在後續於更多地區測試此項功能，預期將讓Android、Windows裝置使用者能更容易傳輸檔案，同時Google未來也計畫讓Nearby Share功能套用在更多裝置上使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Windows Android

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