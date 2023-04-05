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Mozilla創立超過25個年頭 強調將持續推動網際網路平等健康發展精神

聯合新聞網／ 楊又肇

Mozilla共同創辦人暨現任執行長Mitchell Baker稍早宣布，Mozilla創立至今已經超過25個年頭，並且強調將持續推動網際網路平等健康發展精神。

如今的Mozilla，是在1998年3月31日由當時的網景 (Netscape)於mozilla.org網址所公開瀏覽器原始編碼開發代號，最初目標是與當時全球最多人使用的瀏覽器Mosaic競爭，而Mozilla最初代號實際上是由「Mosaic Killa」 (Mosaic Killer)組成，後來則加上日本經典怪獸哥吉拉 (Godzilla)名稱，成為目前眾人熟知的Mozilla。

Mozilla在成立開發社群之後，開始清理原本網景時代的老舊編碼內容，並且推出更穩定、功能更多設計，並且在2002年6月5日正式推行，而Mozilla後來的原始編碼也成為Netscape 6與Netscape 7設計基礎，並且推出Firefox瀏覽器與Thunderbird電子郵件軟體，在微軟的IE瀏覽器開始興起之後，轉向以微軟為競爭對手，更在Google Chrome推出時，持續強調本身將以平衡網路平等為發展目標。

除了強調在瀏覽器產品維持網路平等，Mozilla後續也提出許多讓網路應用發展平等的計畫項目，其中包含從2017年7月開始推動的開源語音辨識引擎專案同聲計畫 (Common Voice)，以及近期成立、目標建立可信任且獨立開源人工智慧生態體系的新創公司「Mozilla.ai」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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