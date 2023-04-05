Google無預警公告限制雲端硬碟上傳檔案數量 不到一周宣布「反悔了」

更新：Google於後續表示將取消Google Drive的500萬個檔案上傳限制，並且說明將構思透過其他方確保使用者使用體驗。

If we need to make changes, we will communicate them to users in advance. — Google Drive (@googledrive) April 4, 2023

Google稍早證實，在Google Drive服務開始加入檔案數量上限，若使用者上傳至Google Drive的檔案數量超過上限，系統就會要求使用者清理文件，否則將無法繼續使用。

在Reddit論壇使用者「ra13」貼文內容表示，Google Drive要求其刪除超過上傳限制的200萬個檔案，否則將無法繼續使用。

而Google發言人在後續證實此項調整，說明此情況並非漏洞問題，而是早就以上傳檔案總數控制在500萬個以內的限制，避免此項服務被濫用，導致影響其他使用者權益。

同時，Google發言人強調此限制對一般使用者不會造成影響，實際受影響比例僅在相當少數，除非使用者刻意將Google Drive當作檔案分享平台，大量對外共享檔案下載資源。

類似情況，諸如Flickr在內網路相簿服務很早就已經開始藉由上傳檔案數量限制，避免使用者大量上傳過多照片或影片內容，或是將網路相簿當作分享圖庫使用，導致網路相簿服務本身運作頻寬與反應效率受影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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