Google無預警公告限制雲端硬碟上傳檔案數量 不到一周宣布「反悔了」
更新：Google於後續表示將取消Google Drive的500萬個檔案上傳限制，並且說明將構思透過其他方確保使用者使用體驗。
If we need to make changes, we will communicate them to users in advance.— Google Drive (@googledrive) April 4, 2023
Google稍早證實，在Google Drive服務開始加入檔案數量上限，若使用者上傳至Google Drive的檔案數量超過上限，系統就會要求使用者清理文件，否則將無法繼續使用。
在Reddit論壇使用者「ra13」貼文內容表示，Google Drive要求其刪除超過上傳限制的200萬個檔案，否則將無法繼續使用。
而Google發言人在後續證實此項調整，說明此情況並非漏洞問題，而是早就以上傳檔案總數控制在500萬個以內的限制，避免此項服務被濫用，導致影響其他使用者權益。
同時，Google發言人強調此限制對一般使用者不會造成影響，實際受影響比例僅在相當少數，除非使用者刻意將Google Drive當作檔案分享平台，大量對外共享檔案下載資源。
類似情況，諸如Flickr在內網路相簿服務很早就已經開始藉由上傳檔案數量限制，避免使用者大量上傳過多照片或影片內容，或是將網路相簿當作分享圖庫使用，導致網路相簿服務本身運作頻寬與反應效率受影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】大咖都不來…我就不辦E3 2023電玩展了！
📢 【話題】台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
📢 【話題】哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言