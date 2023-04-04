繼美對陸收緊技術出口令…日本也宣布跟進 將限制23種半導體出口

在美國持續收緊對中國的技術出口禁令之後，日本政府近期也宣布將對中國等國家地區實施23種半導體製造設備出口限制。

依照CNN新聞報導，日本已經要求Nikon、東京電子在內半導體業者，若要將旗下產品出口至名列於禁運清單上的160個國家地區，必須事先獲得經濟產業大臣同意，而名單上不意外地包含中國。

日本經濟產業大臣西村康稔表示，日本是在今年初與美國、荷蘭達成協議，確定將向名列清單上的國家地區實施技術產品出口限制，因此像是用於半導體產品設計研發的Nikon設備，未來將無法出口輸出至這些國家地區。

而中國外交部長秦剛稍早向近期拜訪北京的日本外務大臣林芳正表示，日本目前實施的最新出口限制將進一步激發中國自立自強的決心，更認為日本此舉為為虎作倀。

不過，林芳正強調新出口限制符合國際法規，更強調日本此項措施並未特別針對特定國家，但顯然此舉將使日本與中國外交關係進一步惡化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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