報導指稱蘋果傳聞許久的虛擬視覺頭戴裝置將於WWDC 2023亮相

彭博新聞記者Mark Gurman稍早於「Power On」專欄再次透露，蘋果傳聞許久的虛擬視覺頭戴裝置，將在今年度的WWDC 2023期間亮相。

蘋果預計在美國西岸時間6月5日至9日期間以線上形式舉辦今年度的開發者大會活動WWDC 2023，除了公布新版iOS 17、iPadOS 17、watchOS 10、tvOS 17，以及macOS 14在內新版作業系統，更預期揭曉傳聞許久的虛擬視覺頭戴裝置。

從此次活動預告圖像，似乎很像是許多虛擬視覺頭戴裝置都會搭載的透鏡設計，或許意味蘋果確實將在此次活動上公布全新產品，但目前暫時還無法確認具體細節。

市場認為，一旦蘋果推出其首款虛擬視覺頭戴裝置，將有機會像iPhone改變手機市場般，開始推動虛擬視覺頭戴裝置普及應用發展趨勢。

不過，相關報導透露蘋果日前在Apple Park的Steve Jobs劇院向內部約100名主管展示虛擬視覺頭戴裝置，但不少主管表示無法確認公司此項產品能否帶來明顯獲利與發展潛力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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