任天堂攜手DeNA成立新公司Nintendo System 朝實現擴大數位化創新娛樂前進

AI人工智慧雖然聰明，可以幫忙解決許多煩惱，但同時也帶來許多的困擾，。外電報導，Samsung三星導入ChatGPT聊天機器人才20天的時間，已經傳出多起機密資料外洩與濫用，也讓公司機密有可能外洩給OpenAI公司。

2023-04-04 08:58