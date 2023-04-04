任天堂攜手DeNA成立新公司Nintendo System 朝實現擴大數位化創新娛樂前進
在2015年3月宣布與日本手機遊戲平台DeNA合作，藉此進軍手機遊戲市場之後，任天堂稍早再次宣布與DeNA合資成立名為Nintendo System的全新公司，預計擴大數位化創新娛樂內容發展。
目前雙方尚未透露Nintendo System未來具體發展目標等細節，僅說明將結合彼此技術創造全新娛樂系統與服務項目，進而在娛樂體驗創新。
此外，雙方共同成立公司將隸屬任天堂體系底下，並且以子公司形式運作，資本額則是500億日圓 (約新台幣11億5000萬元)，公司總部設置於東京澀谷區的澀谷Scramble Square大樓，負責業務包含任天堂數位化娛樂使用系統及軟體開發，以及全新服務內容規劃設計。
而具體細節，任天堂表示將會在今年6月對外公開，屆時也將正式對外召募員工。
在此之前，任天堂其實就已經與DeNA有深度合作，其中包含共同進行手機遊戲開發、經營，以及跨平台會員服務等業務發展，藉由手機等行動平台裝置讓更多玩家、使用者接觸任天堂遊戲，而DeNA也能藉此增加在全球市場的發展競爭力
[トピックス]株式会社ディー・エヌ・エーとの合弁会社、「ニンテンドーシステムズ株式会社」のホームページを公開。https://t.co/Jy5ndERTPz— 任天堂株式会社 (@Nintendo) April 3, 2023
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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