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Waymo開始以Jaguar I-Pace電動車取代原本使用油電混合動力車款

聯合新聞網／ 楊又肇

Waymo宣布，將從4月下旬開始在亞利桑那州鳳凰城東谷 (East Valley)地區佈署以全電驅動的Jaguar I-Pace電動車，藉此取代現行以油電混合動力設計的Chrysler Pacifica車款，將使其Waymo One無人車搭乘服務朝向全電形式運作邁進。

同時，Waymo也表示將從4月下旬開始在鳳凰城推行無人車搭乘服務導入第五代Driver AI自動駕駛系統，藉此提供更安全、穩定的乘車體驗。

在此之前，Waymo已經持續精進其無人車自動駕駛系統，其中包含在鳳凰城、舊金山灣區、紐約市等地區學習不同路況，甚至透過加裝感測元件蒐集更精準、即時的天候資訊，藉由數據方式修正不良天候下的運作模式，甚至後來更與中國吉利汽車合作打造新款自駕車原型，並且以乘客體驗為優先設計。

而此次開始以全電驅動車款取代既有混合動力設計車輛，更意味Waymo接下來將朝向以全電形式提供服務，藉此配合全球採用綠能的發展趨勢，同時也能藉由全電驅動設計採用更方便的電力補充運作模式，讓服務車款能更容易透過數據最佳化運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 紐約

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