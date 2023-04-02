為什麼美國人離不開中國app？中國公司「刺繡」策略擄獲西方Z世代
摘要
1. 美國人越來越愛用中國公司開發的應用程式，前4名都被中國攻佔，包括Temu、CapCut、TikTok和Shein。
2. 《華爾街日報》指出，因為這些中國公司採用「刺繡」戰法，用廉價的人力大軍不斷微調產品。
3. 中國公司的組織效率，是除了強大演算法以外，另一個崛起關鍵。
美中關係僵持不下，美國人卻越來越離不開中國開發的App！《華爾街日報》指出，因為這些中國公司採用「刺繡」戰法，才攻佔美國人的手機。
日前，美國兩黨質疑中國短影音平台抖音的數據安全性，聯手在國會訊問該公司執行長周受資長達4個多小時。但同時，美國立法者要擔心的可能不只TikTok，因為美國人越來越愛用中國公司開發的應用程式—前4名都被中國攻佔。
根據數據調查機構Sensor Tower，3月前3週，美國下載次數最多的app是中國電商拼多多在美國推出的網購平台Temu。
第二名是同樣隸屬於抖音母公司字節跳動的影片剪輯軟體CapCut，第三名是TikTok，第四名是中國快時尚網購平台Shein，直到第五名才是來自美國的臉書。
中國科技業行話：刺繡
廉價人力大軍不斷微調產品
《華爾街日報》評論，中國科技公司用廉價的人力大軍不斷微調產品，就像幾十年來中國崛起成為世界製造工廠一樣，是這些公司現在打敗西方公司的秘密武器。
在中國科技業就有一個術語，用來形容這種精益求精、不懈追求的作法：刺繡。
「每個人都在一針一線的改善自己的工藝。」曾投資抖音前身Musical.ly的創投投資人范路（音譯）說。
刺繡戰法的第一個元素，就是大量的人力，甚至讓員工互相廝殺，只為推出更受用戶歡迎的產品。例如，Temu雖然是一個購物平台，卻有一半以上的員工的都是工程師，目的是持續改進網站介面。
字節跳動就是刺繡戰法的佼佼者，同樣的作法，在中國科技業也被稱為「賽馬」。好幾個團隊會被分配開發同一個產品或功能，但產品成果略有不同，最終產品性能較好的團隊獲勝，獲得更多資源，其他版本的產品則被淘汰。
「員工有時會說公司沒心沒肺，因為沒有人能從頭到尾完全控制產品設計。」曾在字節跳動工作的資深首席工程師郭宇（音譯）表示。
例如，抖音的招牌單欄滾動介面，就是從多個團隊開發的用戶介面中勝出，被淘汰的則是類似Instagram探索頁面的雙欄介面。
第二個元素，則是標準化，讓產品可以極快推出，徹底執行「先求有再求好」。
字節跳動的產品經理和工程師說，公司有標準化的通訊協定、系統，以及能夠評估用戶喜好的詳細指標，讓app可以在短短幾天內就推出新更新。
例如，CapCut 2020年才推出，在短短3年內月活躍用戶超過2億，就是因為它快速推出各種更新，不停吸引新用戶。
它第一次下載量暴增，是在2021年5月，當時它推出「3D縮放」效果，可以讓照片看起來像立體照片；去年萬聖節和聖誕節前後，它推出多個節日模板，每天吸引數十萬的新下載量。
而現在，生成式AI正流行，它也準備推出新功能，用戶只需要輸入幾句文字，它就會據此在幾秒鐘內生成影片。
最後，輔助刺繡戰法的，則是中國公司更願意砸大錢曝光廣告，因為它們認為，唯有它們擁有越多用戶數據，才能更細緻的精進其產品。
例如，Temu才成立5個月，就願意用天價，買下被譽為廣告盛會的美國超級盃廣告時段。「中國公司看到機會時，它們比美國同行更願意在更早的階段，用更大的規模購買流量。」曾任職阿里巴巴的中國科技分析師Ivy Yang表示。
《華爾街日報》指出，目前，大家看待中國app時，都只看到強大演算法，但中國公司的組織效率，實則是另一個崛起關鍵。
資料來源：華爾街日報
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