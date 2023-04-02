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一周數位／大咖不來我就不辦E3 2023電玩展！台灣之星1簡訊被噴爆、LINE新招測「誰封鎖你」

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一周數位爆報／大咖不來我就不辦E3 2023電玩展！台灣之星1簡訊被噴爆、LINE新招測「誰封鎖你」

聯合新聞網／ 綜合報導
3/26～4/1一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）
3/26～4/1一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


「台台併」拍板定案是電信業一大進展，不只業界緊盯合併案進度，連用戶也相當關心自身權益，24日晚間正式公告合併價格降至197億元，砍價高達85億元，引起關注。近日，有台灣之星用戶透過PTT發文分享「一封來自台灣之星的『重要通知』」讓許多老客戶直呼坐不住了！ （繼續閱讀…）

傻眼度：★★★★★

小編評語：這簡訊到底想要幹嘛啦！

電信業「台台併」確定走下去，圖為台灣之星示意圖。報系資料照／記者蘇健忠攝影
電信業「台台併」確定走下去，圖為台灣之星示意圖。報系資料照／記者蘇健忠攝影


全球電子遊戲產業最大的展覽「E3」（電子娛樂展，Electronic Entertainment Expo）真的命運多舛！原先因今（2023）年將恢復舉辦實體展覽，卻因多數大咖預告缺席活動下，E3在推特宣布不僅取消實體模式，連線上活動一併掰了。 （繼續閱讀…）

傻眼度：★★★★★

小編評語：沒有大咖的電玩展真的不是電玩展惹…。

E3 2023原本預計要在6月13日至16日於洛杉磯舉辦，也是2019年後首場「實體展覽」，沒想到因任天堂、微軟、SONY等大咖接連缺席，最後乾脆不辦了。（法新社）
E3 2023原本預計要在6月13日至16日於洛杉磯舉辦，也是2019年後首場「實體展覽」，沒想到因任天堂、微軟、SONY等大咖接連缺席，最後乾脆不辦了。（法新社）


AI圖像生成工具Midjourney短時間內湧入大量新用戶，遭濫用工具製作DeepFake圖像引發關注，Midjourney於近日宣布終止免費版服務。 （繼續閱讀…）

傷心度：★★★★☆

小編評語：我都還沒試用這套軟體，竟然就沒辦法免費用了嗚嗚。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）被網友利用AI圖像生成工具惡搞成時尚力滿分的「潮男」。圖／取自Reddit
天主教教宗方濟各（Pope Francis）被網友利用AI圖像生成工具惡搞成時尚力滿分的「潮男」。圖／取自Reddit


AI不僅聊時事議題，還要幫忙寫故事！微軟（Microsoft）與蘋果（Apple）兩大陣營一直是死對頭，但若把它們變成愛恨情仇的故事會變成怎樣？《聯合新聞網》找來目前超夯且能免費使用的AI聊天機器人新Bing和ChatGPT，請它們靠自己的能力串出Windows與mac的4集連載故事。 （繼續閱讀…）

欽佩度：★★★★★

小編評語：真的好厲害，看看Bing還真的寫得有模有樣耶。

《聯合新聞網》找來目前超夯且能免費使用的AI聊天機器人新Bing和ChatGPT，請它們靠自己的能力串出Windows與mac的4集連載故事，看看誰才是故事王！（後製／聯合新聞網、圖／Bing臉書）
《聯合新聞網》找來目前超夯且能免費使用的AI聊天機器人新Bing和ChatGPT，請它們靠自己的能力串出Windows與mac的4集連載故事，看看誰才是故事王！（後製／聯合新聞網、圖／Bing臉書）


AI聊天機器人ChatGPT爆紅後，AI繪圖軟體也成為熱門話題，近日又有PTT鄉民利用AI繪圖軟體生成「AI正妹圖」，不只顏質超頂，就連身材也相當火辣，不禁令人直呼可能平面模特兒都要「被失業」了。 （繼續閱讀…）

有FU度：★★★☆☆

小編評語：老實說看久了還是有一種怪怪的感覺…。

有鄉民轉貼由AI繪圖軟體生成的AI正妹圖，不僅顏質炸天、身材更是令人直呼不科學。圖／取自PTT
有鄉民轉貼由AI繪圖軟體生成的AI正妹圖，不僅顏質炸天、身材更是令人直呼不科學。圖／取自PTT


天無絕人之路！《聯合新聞網》曾報導英國一名網友因在海邊玩槳板運動（SUP），不慎將蘋果（Apple）的iPhone 13掉到海底，最後透過iPad的「尋找（find my）」功能找回手機，但當時被網友大酸iPhone「恐活不下去」，如今8個月過去了，他向網友說明iPhone 13現在的狀況。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：天那還能使用太讓人意外了！

英國一名網友因在海邊玩槳板運動（SUP），不慎將蘋果（Apple）的iPhone 13掉到海底5小時，當時順利撈起手機，但被網友大酸「手機活不久」。（示意圖／ingimage）
英國一名網友因在海邊玩槳板運動（SUP），不慎將蘋果（Apple）的iPhone 13掉到海底5小時，當時順利撈起手機，但被網友大酸「手機活不久」。（示意圖／ingimage）


蘋果（Apple）的iPhone手機隱藏功能多到數不清，近日一名女網友就發現iPhone相簿的「偷情」功能，只要點擊1選項即可讓想要偷藏的「秘密情人」減少出現或直接消失，新功能被翻出後引起大批網友熱議。 （繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：大家小心了，但不要以為隱藏就真的能把照片「消失」喔。

有網友意外發現iPhone相簿新功能可以拿來「偷吃」。示意圖／ingimage
有網友意外發現iPhone相簿新功能可以拿來「偷吃」。示意圖／ingimage


心儀的對象不回我LINE，是被對方討厭還是已遭到封鎖呢？一名網友突然等不到曖昧對象的訊息，跟朋友實測1項新功能，才驚覺自己可能被封鎖，感嘆「我是不是在被玩還有待觀察」，引起熱議。《聯合新聞網》也實測，這招真的可以測試對方是否有封鎖你。 （繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：知道被封鎖了沒關係，我們再去找下一個目標（？就好，共勉之！

一名女子發現曖昧對象數日未回應，實測LINE新方法才得知自己可能遭到封鎖了，引起熱議。（示意圖／ingimage）
一名女子發現曖昧對象數日未回應，實測LINE新方法才得知自己可能遭到封鎖了，引起熱議。（示意圖／ingimage）

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