一周數位爆報／大咖不來我就不辦E3 2023電玩展！台灣之星1簡訊被噴爆、LINE新招測「誰封鎖你」

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「台台併」拍板定案是電信業一大進展，不只業界緊盯合併案進度，連用戶也相當關心自身權益，24日晚間正式公告合併價格降至197億元，砍價高達85億元，引起關注。近日，有台灣之星用戶透過PTT發文分享「一封來自台灣之星的『重要通知』」讓許多老客戶直呼坐不住了！ （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：這簡訊到底想要幹嘛啦！
全球電子遊戲產業最大的展覽「E3」（電子娛樂展，Electronic Entertainment Expo）真的命運多舛！原先因今（2023）年將恢復舉辦實體展覽，卻因多數大咖預告缺席活動下，E3在推特宣布不僅取消實體模式，連線上活動一併掰了。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：沒有大咖的電玩展真的不是電玩展惹…。
AI圖像生成工具Midjourney短時間內湧入大量新用戶，遭濫用工具製作DeepFake圖像引發關注，Midjourney於近日宣布終止免費版服務。 （繼續閱讀…）
傷心度：★★★★☆
小編評語：我都還沒試用這套軟體，竟然就沒辦法免費用了嗚嗚。
AI不僅聊時事議題，還要幫忙寫故事！微軟（Microsoft）與蘋果（Apple）兩大陣營一直是死對頭，但若把它們變成愛恨情仇的故事會變成怎樣？《聯合新聞網》找來目前超夯且能免費使用的AI聊天機器人新Bing和ChatGPT，請它們靠自己的能力串出Windows與mac的4集連載故事。 （繼續閱讀…）
欽佩度：★★★★★
小編評語：真的好厲害，看看Bing還真的寫得有模有樣耶。
AI聊天機器人ChatGPT爆紅後，AI繪圖軟體也成為熱門話題，近日又有PTT鄉民利用AI繪圖軟體生成「AI正妹圖」，不只顏質超頂，就連身材也相當火辣，不禁令人直呼可能平面模特兒都要「被失業」了。 （繼續閱讀…）
有FU度：★★★☆☆
小編評語：老實說看久了還是有一種怪怪的感覺…。
天無絕人之路！《聯合新聞網》曾報導英國一名網友因在海邊玩槳板運動（SUP），不慎將蘋果（Apple）的iPhone 13掉到海底，最後透過iPad的「尋找（find my）」功能找回手機，但當時被網友大酸iPhone「恐活不下去」，如今8個月過去了，他向網友說明iPhone 13現在的狀況。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：天那還能使用太讓人意外了！
蘋果（Apple）的iPhone手機隱藏功能多到數不清，近日一名女網友就發現iPhone相簿的「偷情」功能，只要點擊1選項即可讓想要偷藏的「秘密情人」減少出現或直接消失，新功能被翻出後引起大批網友熱議。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：大家小心了，但不要以為隱藏就真的能把照片「消失」喔。
心儀的對象不回我LINE，是被對方討厭還是已遭到封鎖呢？一名網友突然等不到曖昧對象的訊息，跟朋友實測1項新功能，才驚覺自己可能被封鎖，感嘆「我是不是在被玩還有待觀察」，引起熱議。《聯合新聞網》也實測，這招真的可以測試對方是否有封鎖你。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：知道被封鎖了沒關係，我們再去找下一個目標（？就好，共勉之！
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華爾街日報報導指出，迪士尼目前已經關閉元宇宙業務部門，並且裁減約50名員工。
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