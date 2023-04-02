一周數位爆報／大咖不來我就不辦E3 2023電玩展！台灣之星1簡訊被噴爆、LINE新招測「誰封鎖你」

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

傻眼度：★★★★★ 小編評語：這簡訊到底想要幹嘛啦！

電信業「台台併」確定走下去，圖為台灣之星示意圖。報系資料照／記者蘇健忠攝影

傻眼度：★★★★★ 小編評語：沒有大咖的電玩展真的不是電玩展惹…。

E3 2023原本預計要在6月13日至16日於洛杉磯舉辦，也是2019年後首場「實體展覽」，沒想到因任天堂、微軟、SONY等大咖接連缺席，最後乾脆不辦了。（法新社）

傷心度：★★★★☆ 小編評語：我都還沒試用這套軟體，竟然就沒辦法免費用了嗚嗚。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）被網友利用AI圖像生成工具惡搞成時尚力滿分的「潮男」。圖／取自Reddit

欽佩度：★★★★★ 小編評語：真的好厲害，看看Bing還真的寫得有模有樣耶。

《聯合新聞網》找來目前超夯且能免費使用的AI聊天機器人新Bing和ChatGPT，請它們靠自己的能力串出Windows與mac的4集連載故事，看看誰才是故事王！（後製／聯合新聞網、圖／Bing臉書）

有FU度：★★★☆☆ 小編評語：老實說看久了還是有一種怪怪的感覺…。

有鄉民轉貼由AI繪圖軟體生成的AI正妹圖，不僅顏質炸天、身材更是令人直呼不科學。圖／取自PTT

驚訝度：★★★★★ 小編評語：天那還能使用太讓人意外了！

英國一名網友因在海邊玩槳板運動（SUP），不慎將蘋果（Apple）的iPhone 13掉到海底5小時，當時順利撈起手機，但被網友大酸「手機活不久」。（示意圖／ingimage）

實用度：★★★★★ 小編評語：大家小心了，但不要以為隱藏就真的能把照片「消失」喔。

有網友意外發現iPhone相簿新功能可以拿來「偷吃」。示意圖／ingimage

實用度：★★★★★ 小編評語：知道被封鎖了沒關係，我們再去找下一個目標（？就好，共勉之！

一名女子發現曖昧對象數日未回應，實測LINE新方法才得知自己可能遭到封鎖了，引起熱議。（示意圖／ingimage）

udn討論區