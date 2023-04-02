EA執行長將實施6%比例裁員措施 恐影響800名員工
日前確定取消營運《Apex英雄M》、中止開發《戰地風雲Mobile》，更傳出取消一款尚未發表、隸屬《神兵泰坦》 (Titanfall)與《Apex英雄》宇宙的單人遊戲作品之後，EA稍早確定將進行6%比例裁員措施，涉及影響員工人數約達800人規模。
而此波裁員，更讓EA在近期市場經濟發展不確定情況下，成為首間必須透過裁員維持運作的主流遊戲業者。
依照EA執行長Andrew Wilson說明，今年初就已經開始與計畫裁撤員工進行溝通，同時整個裁員措施將會持續至下一個財年。此外，Andrew Wilson也表示裁員是配合近期取消不符合EA發展目標的遊戲，以及重整資產及組織情況下所作決定。
因應目前全球市場經濟變化等影響，遊戲市場近期也面臨不少挑戰，因此也讓EA等遊戲發行商必須將資源聚焦在可以發揮更高市場價值的遊戲，另外像是Ubisoft等遊戲發行商也傳出取消發行多款遊戲，藉此精簡相關成本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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