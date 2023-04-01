FF 91 Futurist車款一再跳票終於要量產 亮相後空窗6年「早就被超車」

日前一再跳票FF 91 Futurist車款進入市場時間的Faraday Future，稍早終於表示已經開始透過位於加州漢福德的工廠正式量產。

距離FF 91 Futurist車款首次亮相已經有6年之久的時間，同時車款當時標榜具備1050匹馬力動能輸出，在美國環保總署EPA認證下的續航里程可達381英里 (約613.16公里)，同時在0-60英里加速所需時間為2.27秒的規格，如今看起來也經沒有太大競爭優勢，不少電動車業者推出車款多半都已經具備相近或更高規格。

而除了當時參與預訂的車主是否願意接受一直推遲至今才開始進入量產車款，Faraday Future從一開始的主管層、背後投資者幾乎都更換一輪，加上目前資金能否順利支撐車款產能，似乎還是有不少疑問。

依照Faraday Future目前說法，FF 91 Futurist預計在美國當地時間4月26日舉辦最終上市發表活動，同時也表示FF 91 Futurist依然定調在高階奢華且更具智慧的電動車產品，更進一步描繪公司未來發展規劃，強調在FF 91 Futurist進入量產，並且順利交車之後，將能在短時間使Faraday Future品牌快速恢復其市場價值。

接下來，Faraday Future將會透過三個階段發展，第一個階段將配合FF 91 Futurist正式進入市場，計畫讓Faraday Future塑造成與法拉利、勞斯萊斯、邁巴赫、賓利等奢華車廠齊名的電動車品牌，第二個階段則會擴大產品線，藉此增加市場銷售廣度，透過建立龐大移動經濟體系推動市場獲利機會，而Faraday Future目標在此階段成為指標領導者。

至於在第三個階段中，Faraday Future計畫持續擴大經濟體系，並且增加更多獲利可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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