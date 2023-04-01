快訊

D社愚人節震撼彈！韓媒直擊「李到晛❤林智妍」戀愛ing 《黑暗榮耀》劇組都知道

「一條雨帶幾乎不動」 鄭明典：雨型像台灣掛了彩帶

FF 91 Futurist車款一再跳票終於要量產 亮相後空窗6年「早就被超車」

聯合新聞網／ 楊又肇

日前一再跳票FF 91 Futurist車款進入市場時間的Faraday Future，稍早終於表示已經開始透過位於加州漢福德的工廠正式量產。

距離FF 91 Futurist車款首次亮相已經有6年之久的時間，同時車款當時標榜具備1050匹馬力動能輸出，在美國環保總署EPA認證下的續航里程可達381英里 (約613.16公里)，同時在0-60英里加速所需時間為2.27秒的規格，如今看起來也經沒有太大競爭優勢，不少電動車業者推出車款多半都已經具備相近或更高規格。

而除了當時參與預訂的車主是否願意接受一直推遲至今才開始進入量產車款，Faraday Future從一開始的主管層、背後投資者幾乎都更換一輪，加上目前資金能否順利支撐車款產能，似乎還是有不少疑問。

依照Faraday Future目前說法，FF 91 Futurist預計在美國當地時間4月26日舉辦最終上市發表活動，同時也表示FF 91 Futurist依然定調在高階奢華且更具智慧的電動車產品，更進一步描繪公司未來發展規劃，強調在FF 91 Futurist進入量產，並且順利交車之後，將能在短時間使Faraday Future品牌快速恢復其市場價值。

接下來，Faraday Future將會透過三個階段發展，第一個階段將配合FF 91 Futurist正式進入市場，計畫讓Faraday Future塑造成與法拉利、勞斯萊斯、邁巴赫、賓利等奢華車廠齊名的電動車品牌，第二個階段則會擴大產品線，藉此增加市場銷售廣度，透過建立龐大移動經濟體系推動市場獲利機會，而Faraday Future目標在此階段成為指標領導者。

至於在第三個階段中，Faraday Future計畫持續擴大經濟體系，並且增加更多獲利可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 品牌 電動車

延伸閱讀

Ionex光陽電動車市占逼近兩成！加碼「做大四」優惠再抽BMW i4、商務艙日本來回機票

全因「這兩點」！Ford預估2023電動車事業虧損將增至30億美元

桃園估囤房稅估9700萬 前市長允全數補貼青年租金跳票

狒狒遭誤殺 綠要張善政、盧秀燕、楊文科、謝國樑道歉

相關新聞

熱度不再！迪士尼傳關閉元宇宙業務 裁減約50名員工

華爾街日報報導指出，迪士尼目前已經關閉元宇宙業務部門，並且裁減約50名員工。

蘋果開發者大會 6月6日登場

蘋果29日發出媒體邀請函，宣布2023年全球開發者大會（WWDC）將於美西時間6月5日上午（台北時間6月6日凌晨）起登場...

「新聞有價」未得到Google、Meta具體回應 學者：立法才能追求平等協商

數位發展部協助新聞媒體與跨國數位平台Google、Meta，進行兩輪協商會議，已於本周二（28日）結束。新聞媒體關注的「...

小心！你恐怕「正在被無聲攻擊…」 竊賊靠1新型態惡劣手段就輕鬆打開你家大門

小心你的手機可能「正在被攻擊」！美國研究團隊近日揭發一種利用裝置麥克風或語音助理漏洞，對智慧型手機或智能音箱等設備發動「無聲攻擊」的新型態攻擊。...

學者：數位平台未回應新聞有價 立法才能平等議價協商

國內媒體爭取與全球兩大廣告數位平台業者Google、Meta協商，以新聞有價爭取分潤、演算法的合作，但歷經兩次與數位平台...

微軟新電腦作業系統籌備中？以「CorePC」為內部代號、要整合AI人工智慧

Windows Central網站報導指稱，微軟接下來將打造以「CorePC」作為內部代號的下一版Windows作業系統，並且不意外地將整合更多人工智慧，並且強化安全機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦