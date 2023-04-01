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Google內部傳重整Google Assistant部門 發展重心放在「Bard」

聯合新聞網／ 楊又肇

CNBC電視台報導指稱，Google內部已經針對Google Assistant數位助理服務部門進行重整，未來將以自動生成式人工智慧聊天機器人「Bard」發展為主。

消息源自Google Assistant數位助理服務部門副總裁蕭茜 (Sissie Hsiao)的內部信件，其中透露原本直接向蕭茜匯報的Google Assistant數位助理服務部門工程副總裁毛建昌 (Jianchang Mao)將離職，其職務由原本在Google金融科技部門負責Google Pay業務的副總裁Peeyush Ranjan接手。

而原本同樣負責Google Assistant數位助理服務工程研發主管Amar Subramanya則會接手負責「Bard」研發，至於原本負責「Bard」的主管則會轉往負責領域技術項目。

從此次重整情況推測，未來「Bard」將與Google Assistant數位助理服務整合，而蕭茜進一步說明今年重心將會放在對用戶有更具影響力的服務上。

不過，Google方面並未對此報導作任何回應。

過去Google已經將不少重心放在Google Assistant數位助理服務上，同時從更著前的Google Now持續強化自然語音互動模式，一直到近年開始藉由LaMDa自然語言模型，讓搜尋引擎能以更理解自然語言內容形式，協助使用者在網路上尋找更合適的問題解答，甚至在去年Google I/O提出第二代自然語言模型LaMDa 2。

不過，Google Assistant雖然已經廣泛整合在Google Search、Android手機、Chrome、Google Maps與Android Auto等產品，甚至也成為Pixel系列產品、Nest系列裝置互動介面，卻始終未能帶動明顯獲利。

但在近期OpenAI大舉藉由ChatGPT與多家業者合作，甚至獲得微軟大筆資金贊助，並且將其技術深度整合在Bing Search、Microsoft Edge瀏覽器，後續更整合至Microsoft 365等服務，Google也開始加倍整合人力資源投入「Bard」項目發展，同時也將自動生成式人工智慧技術應用在商用版Workspace服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google 語音助理 Bard ChatGPT

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