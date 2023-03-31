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Intel公布代號「Emerald Rapids」等多款Xeon Scalable可擴展伺服器處理器產品藍圖

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Intel公布代號「Emerald Rapids」、導入新一代P Core效能核心設計的第5代Xeon Scalable可擴展伺服器處理器
▲Intel公布代號「Emerald Rapids」、導入新一代P Core效能核心設計的第5代Xeon Scalable可擴展伺服器處理器

Intel公布接下來的Xeon Scalable可擴展伺服器處理器產品藍圖，確認代號「Emerald Rapids」、導入新一代P Core效能核心設計的第5代Xeon Scalable可擴展伺服器處理器將在2023年第四季問世，另外更計畫在2024年上半年推出代號「Sierra Forest」、採用全E Core節能核心設計產品，而後續更計畫推出代號「Granite Rapids」、「Clearwater Forest」等處理器。

目前Intel已經推出代號「Sapphire Rapids」的第4代Xeon Scalable可擴展伺服器處理器，並且強調競爭對手AMD採多核設計的第4代 EPYC伺服器處理器，可藉由AMX加速架構設計，在深度學習應用領域平均提高4倍工作負載效能。

而此次公布未來產品藍圖中，代號「Emerald Rapids」的產品確定成為第5代Xeon Scalable可擴展伺服器處理器，預計在2023年第四季問世，並且已經向特定客戶提供測試樣品，其中將採用新一代P Core效能核心。

▲第5代Xeon Scalable可擴展伺服器處理器預計在2023年第四季問世
▲第5代Xeon Scalable可擴展伺服器處理器預計在2023年第四季問世

至於代號「Sierra Forest」的產品，則是Intel首款全數以E Core節能核心建構的Xeon Scalable可擴展伺服器處理器，同時也是第一款採用Intel 3製程的產品，最高核心數量可達144組，並且創下多系統啟動使用紀錄，沒意外將鎖定雲端虛擬化，多任務運算等應用打造，預計會在2024年上半年推出。

另外，代號「Granite Rapids」的產品，則是規劃在代號「Sierra Frost」的產品之後推出，暫時尚未有具體推出時間表。「Granite Rapids」的設計將延續代號「Sierra Frost」的設計，藉此縮短產品推出時程，其中將採用標榜業界最快的記憶體通道，藉由名為MCR (多路復用器組合列)的新款DIMM插槽，在DDR5記憶體模組實現可達8800MHz的資料傳輸速率，相比業界多數採用記憶體約可多出高達80%的峰值傳輸頻寬。

▲Intel接下來的Xeon Scalable可擴展伺服器處理器產品，將佈局不同運算需求市場
▲Intel接下來的Xeon Scalable可擴展伺服器處理器產品，將佈局不同運算需求市場

在全數以E Core節能核心建構的「Sierra Forest」產品之後，Intel也計畫持續推出新款全數以E Core節能核心建構產品，並且將以代號「Clearwater Forest」為稱，預計在2025年以後問世，將以Intel 18A製程生產。

在此次公布產品裡，Intel也透露著手進行新款Habana Gaudi3人工智慧推論加速器驗證，並且說明將在2023年接續公布多達15款FPGA架構設計產品。

▲新款Habana Gaudi3人工智慧推論加速器、更多FPGA架構設計產品即將問世
▲新款Habana Gaudi3人工智慧推論加速器、更多FPGA架構設計產品即將問世

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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