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熱度不再！迪士尼傳關閉元宇宙業務 裁減約50名員工

聯合新聞網／ 楊又肇

華爾街日報報導指出，迪士尼目前已經關閉元宇宙業務部門，並且裁減約50名員工。

在此之前，迪士尼的元宇宙部門是由創新故事闡述與客戶體驗執行副總裁Michael White帶領，而迪士尼當時希望進一步佈局元宇宙應用，並且與迪士尼旗下內容資產結合，藉此打造全新體驗。

但顯然在近期市場經濟發展充滿不確定性，迪士尼與其他公司一樣在面臨投資發展壓力下，必須精簡尚未能帶來顯著獲利的發展項目，因此短時間尚未能帶動明顯獲利成長的元宇宙應用，顯然就成為迪士尼精簡目標之一。

不過，Michael White未來依然會留在迪士尼任職，但不確定其之後負責項目，但其原本提出比照亞馬遜Prime訂閱模式的作法，亦即包含整合Disney+、迪士尼主題樂園，以及相關體驗內容訂閱方案將一併被取消。

至於先前宣布裁撤7000名員工，後續更傳出串流影音服務技術長Jeremy Doig離職消息後，迪士尼接下來將進行更大規模成本削減，預期今年4月之後，至少會有4000名員工遭裁撤。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼 華爾街日報 元宇宙

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