維基媒體基金會宣布推出全新聲音徽標與聲音內容 提高非視覺內容識別度

維基媒體基金會 (Wikimedia Foundation)稍早針對在維基百科、維基數據等媒體專案逐漸增加的聲音內容，推出全新聲音徽標與聲音內容，藉此提高識別度。

此聲音徽標與聲音內容，是透過全球「全人類知識之聲」競賽選出，獲選作品是由本身在美國維珍尼亞州擔任核能工程師的Thaddeus Osborne製作，其以自學業餘音樂經歷提交包括翻書、鍵盤點擊與合成器的提示音等內容，並且在維基媒體志願者編輯於2022年12月舉行的社群投票後確定為獲勝者。

維基媒體基金會品牌總監Zack McCune表示：「Thaddeus Osborne提交的聲音徽標，抓住了維基百科和其他維基媒體專案為全世界數百萬人創造的好奇心與快樂。此外，我們為他對自由知識運動的貢獻感到榮幸，並且感謝評選委員會和選民選擇了一種完美代表自由知識的聲音。」

作為獲獎獎品的一部分，Thaddeus Osborne將獲得2500美元獎金，以及前往專業錄音室的旅程，藉此重新錄製該聲音徽標。另外，前十名入圍候選人將獲得限量版維基媒體聲音徽標獎品。

專業錄音製作完成後，維基媒體基金會將開始努力整合聲音徽標以供使用，並且計畫在未來幾個月內與諸多語音助手、技術組織合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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