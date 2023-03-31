蘋果收購加州新創WaveOne 強化人工智慧演算的影片壓縮技術
TechCrunch網站報導指稱，蘋果近期已經收購總部位於加州的新創業者WaveOne。
WaveOne本身技術聚焦在以人工智慧演算為主的影片壓縮技術，其中包含以內容感知方式進行壓縮，藉此減少影片文件檔案大小。
蘋果並未證實此筆交易，但WaveOne前主管Bob Stankosh則透露公司已經在今年初決定出售給蘋果，而WaveOne網站服務約在今年1月下線，部分公司員工已經加入蘋果機器學習團隊任職。
目前還無法確認蘋果收購WaveOne相關花費，同時也未透露蘋果將把WaveOne技術應用在哪些服務。若以WaveOne技術來看，或許有可能藉此降低Apple TV+串流影音服務的影片傳輸流量，讓使用者能在相同串流頻寬獲得更高解析度影片內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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