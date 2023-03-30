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小心！你恐怕「正在被無聲攻擊…」 竊賊靠1新型態惡劣手段就輕鬆打開你家大門

聯合新聞網／ 綜合報導
亞馬遜開發語音助理Alexa。示意圖／YouTube
亞馬遜開發語音助理Alexa。示意圖／YouTube

小心你的手機可能「正在被攻擊」！美國研究團隊近日揭發一種利用裝置麥克風或語音助理漏洞，對智慧型手機或智能音箱等設備發動「無聲攻擊」的新型態攻擊。

根據科技媒體《Bleepingcomputer》報導，由德州大學聖安東尼奧分校（UTSA）教授Guenevere Chen、博士生Qi Xia及科羅拉多大學（UCCS）教授Shouhuai Xu組成的研究團隊發表一項研究成果，一款名為「近超聲波無聲特洛伊木馬（中文暫譯；原文為 Near-Ultrasound Inaudible Trojan，簡稱NUIT）」的新型態攻擊，攻擊對象包含各大智能語音助理，如蘋果（Apple）Siri、Google助理、微軟Cortana和亞馬遜Alexa等。

NUIT可以整合到播放媒體或YouTube影音網站中，在用戶播放觀賞「被動過手腳的媒體資源」過程中，NUIT即可對智能設備發送人耳無法感應的近超聲波，藉此達到「無聲攻擊」的惡意指令（如從遠端操控智慧鎖）；Guenevere Chen解釋雖然發動NUIT需要一定以上的音量才能成功，但發送惡意指令只需要0.77秒即可完成。

該團隊示範2種NUIT無聲攻擊方式，第一種是透過播放NUIT直接攻擊智能設備，使該設備執行惡意指令（如發送冒名訊息、打開智慧門鎖或關閉家用警報器等），第二種是利用智慧音箱向用戶的另一具有麥克風的電子設備發送NUIT攻擊；NUIT更可能出現在視訊會議中，若有心人士在會議中惡意發動NUIT攻擊，趁機破解與會人士放在電腦旁的手機。

第一種透過播放NUIT直接攻擊智能設備的無聲攻擊方式。示意圖／取自UTSA
第一種透過播放NUIT直接攻擊智能設備的無聲攻擊方式。示意圖／取自UTSA

第二種利用智慧音箱向用戶的另一具有麥克風的電子設備發送NUIT攻擊。示意圖／取自UTSA
第二種利用智慧音箱向用戶的另一具有麥克風的電子設備發送NUIT攻擊。示意圖／取自UTSA

研究人員測試17款市面上流行的語音助理設備，僅蘋果Siri需模擬用戶人聲才能被破解並接受惡意指令，其餘使用任何語音（甚至機器人生成的語音）皆可輕易發送攻擊。研究人員建議用戶可以檢查電子設備的麥克風設置是否開啟或使用「耳機」來防範遭NUIT無聲攻擊突襲。

以下演示第一種攻擊方式：播放NUIT直接攻擊智能設備，在用戶不知情情況下使設備執行「開啟門鎖」的惡意命令。

智慧型手機 語音助理 Siri 智慧音箱 Alexa YouTube

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