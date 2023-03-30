來了！蘋果WWDC 2023在6月6日登場 預告圖像曝新品露臉？

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聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果稍早終於確認將在美國西岸時間6月5日至9日（台灣時間6月6日至6月10日）期間，將以線上形式舉辦今年度的WWDC 2023，而部分獲選的開發者及學生則有機會前往加州Apple Park參與實體活動。

跟過往幾年以線上形式舉辦的WWDC活動一樣，此次維持線上形式舉辦的WWDC 2023依然以免費形式開放全球各地開發者參與。

蘋果全球開發者關係副總裁Susan Prescott表示：「WWDC是我們在蘋果一年中最喜愛的時刻之一，因為這個大會讓我們得以用線上和實體的方式與來自世界各地才華洋溢的開發者交流，而正是這些開發者讓這個社群如此不同凡響。WWDC23將是我們迄今規模最大、最令人振奮的全球開發者大會，我們非常期待在這個非常特別的活動中，以線上或實體的方式與許多人見面！」

除了主題演講與State of the Union演講內容，今年的線上活動還將包括講座、一對一研究室，以及與蘋果工程師、其他開發者互動的機會。

沒意外的話，蘋果將會公布、預覽iOS 17、iPadOS 17、tvOS 17、watchOS 10，以及macOS 14在內新版作業系統。

此外，蘋果也可能在WWDC 2023期間公布傳聞許久的虛擬視覺頭戴裝置，以及相應的作業系統及應用內容，但目前暫時還無法確認具體細節，但從此次活動預告圖像，似乎很像是許多虛擬視覺頭戴裝置都會搭載的透鏡設計，或許意味蘋果確實將在此次活動上公布全新產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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