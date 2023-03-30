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蘋果先買後付服務Apple Pay Later 率先在美國市場開放特定使用者搶先預覽

聯合新聞網／ 楊又肇

日前透露即將正式對外推出的先買後付服務Apple Pay Later，終於隨著iOS 16.4更新釋出，進一步於美國市場開放特定獲選使用者搶先預覽。

目前Apple Pay Later服務將可在iOS 16.4或iPadOS 16.4安裝機種上使用，使用者能透過蘋果帳號登入錢包功能，並且透過Apple Pay Later服務用於支付線上消費，或是各類app內消費金額。

而在運作模式中，Apple Pay Later服務跟先前已經在市場推出的先買後付服務一樣，將依照使用者消費狀況評估可先預借額度，藉此對應金額介於50美元至1000美元之間的線上或app內消費內容支付需求。還款方式則會要求使用者綁定銀行卡或現金卡 (不能使用信用卡)，藉此作為預設還款方式。

同時，Apple Pay Later服務將由蘋果旗下子公司Apple Financing負責運作，並且與Mastercard、高盛銀行合作，讓原本使用Apple Pay服務使用者在日後支付線上或app內消費時，即可額外透過Apple Pay Later服務支付消費金額。

至於使用者能透過錢包功能檢視未來30天所有消費還款狀況，藉此擬定日後還款方式，同時蘋果也會在還款期限將至之前透過錢包及電子郵件提醒使用者。

另外，蘋果同樣強調Apple Pay Later服務將確保使用者隱私安全，同時在使用過程會透過密碼、Face ID或Touch ID進行身分驗證，而交易細節與借貸紀錄都不會用於行銷或廣告使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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