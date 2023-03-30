Valve將終止Steam服務於Windows 7等舊版作業系統使用支持
Valve稍早宣布，將於2024年1月1日起終止Steam服務於Windows 7、Windows 8或Windows 8.1等Windows 10之前的舊版作業系統支援。
而之所以結束支援，Valve表示原因在於Steam服務內建Chrome瀏覽器，早已在今年2月結束支援Windows 7、Windows 8或Windows 8.1作業系統，加上未來Steam服務會進一步使用Windows 10作業系統功能，因此決定終止Steam服務在舊版作業系統使用情況。
由於微軟在2020年1月就已經結束支援Windows 7，而Windows 8.1其實也在2023年初結束支援，而Steam服務競爭對手Epic Games則是早已不支持在舊版Windows作業系統使用，而從Steam服務目前主要是在Windows 10與Windows 11上使用，因此終止支援舊版作業系統，顯然對於玩家造成影響並不算大。
不過，對於部分仍使用舊版作業系統使用Steam服務的玩家，自然會造成一定影響，但從作業系統使用安全性與技術支援服務角度來看，升級新版作業系統實際上能帶來好處仍比較多，至少能杜絕更多針對作業系統漏洞攻擊的惡意威脅，同時也能使用更多新版作業系統功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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