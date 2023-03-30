微軟新電腦作業系統籌備中？以「CorePC」為內部代號、要整合AI人工智慧
Windows Central網站報導指稱，微軟接下來將打造以「CorePC」作為內部代號的下一版Windows作業系統，並且不意外地將整合更多人工智慧，並且強化安全機制。
報導指出，微軟以「CorePC」作為內部代號的下一版Windows作業系統，將會透過模組化設計降低外部功能難度，同時也能讓微軟針對作業系統核心進行升級，藉此降低作業系統日後升級難度，同時也能讓使用者下載更新速度變快。
如同目前的iOS、Android作業系統設計將核心、操作層、資料層等設計分開，使得日後作業系統更新，或是針對系統安全更新可以變得更簡單，無須每次都要重新下載所有更新內容，而微軟也能針對核心部分進行保護，藉此讓外部入侵功能難度增加。
另一方面，微軟顯然也計畫比照蘋果針對其Arm架構設計的Apple Silicon處理器讓作業系統最佳化，有可能進一步強化相容Arm架構處理器設計，藉此提升整體運作效率，但同時也會確保在Intel、AMD等x86架構處理器上的運作流暢度。
而沒意外地，微軟也將在下一版Windows作業系統整合大量人工智慧技術應用功能，但目前暫時還無法確定具體細節，至於安全運作部分也會是下一版Windows作業系統設計重點。
微軟似乎計畫在2024年推出下一版Windows作業系統，至於是否會以Windows 12作為其名稱，顯然還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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