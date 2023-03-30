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快沒大咖了還辦嗎？SEGA、騰訊也缺席E3 2023實體展會活動

聯合新聞網／ 楊又肇

除了Ubisoft近期透露不會參加今年度的E3 2023實體展會活動，包含SEGA與騰訊也確認不會參展。

依照IGN網站報導表示，不少業者認為此次許多業者先後表態退出參加E3 2023，主因在於此次接手的策展單位ReedPop與E3電玩展主辦單位美國娛樂軟體協會之間缺乏溝通，同時也讓原本有意參展業者持續等待其他業者先表態，最終導致沒有足夠時間準備參展事宜。

不過，其實不少業者基於過去疫情影響而大幅削減活動預算，或是因為其他因素決定不參展，包含微軟、任天堂在內業者均在很早之前便透露不會參與今年E3 2023實體展會活動，而Sony雖然始終未對外表態，但顯然也不會參與此次活動。

此次負責E3 2023展會活動的ReedPop，是勵展博覽集團 (Reed Exhibitions)旗下機構，過去曾協助策劃PAX、New York Comic Con等活動，而近期則是準備內部組織調整，原本任職長達14年的總裁Lance Fensterman將離開，將由現任副總裁Michael Kisken接手其職位。

至於E3 2023則在很早之前就已經確定會在今年6月13日至15日間舉辦業者日展覽活動，至於6月15日至16日則將開放一般民眾購票入場參觀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 任天堂 美國

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