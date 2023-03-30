快訊

考量人權和勞工議題 Uniqlo母公司以後不會有「緬甸製造」的衣服

早晨財經速解讀／清明變盤 現金為王？那指入牛市 日本GDP又掉一名？

中國大陸如何滲透加拿大？「紅色媒體」效應操弄華語社群

微軟針對企業資安需求打造以人工智慧驅動的Security Copilot服務

聯合新聞網／ 楊又肇

先前將人工智慧技術Copilot應用在GitHub、Dynamics 365，以及Microsoft 365服務之後，微軟稍早再次宣布推出名為Security Copilot、以預覽形式提供使用的資安服務，將人工智慧技術應用在資安防禦領域。

藉由自然語言對話方式，微軟表示能透過人工智慧技術快速偵測惡意威脅，並且做出相關回應動作，讓企業資安人員能提升威脅阻絕工作效率與執行速度，藉此強化企業組織的資安韌性。

Security Copilot的設計理念，建立在與資安團隊無縫協作，讓資安人員能即時查看企業運作環境中所發生事件，並且從現有情資中進行學習，找出威脅活動的關聯性，進而更快做出最佳、高效率的資安決策。

微軟表示，在每秒就有1287次密碼攻擊的情況下，企業透過零散的資安工具與基礎設施仍不足以阻止外部攻勢。同時，在過去5年的網路攻擊增加67%情況下，企業在無法聘請足夠資安風險專業人員跟上攻擊增加速度，將導致企業僅能以疲於奔命方式在海量且持續擴增的網路流量與訊號中判斷精心偽裝的攻擊情況。

而Security Copilot將透過總結和解析威脅情報，藉此簡化分析複雜性，並且強化資安團隊洞悉網路流量的資安雜訊，以及識別惡意活動的能力。另外，Security Copilot亦可協助資安團隊發現其他遺漏的惡意攻擊和資訊，並且排定資安事件的優先處理順序，同時推薦應採取的最佳行動以利即時快速修復各式威脅。

此外，Security Copilot也將透過持續學習和精進方式，讓資安團隊可以取得攻擊者最新的知識、策略、技術和攻擊步驟，藉此進行更有效的防禦。

Security Copilot背後技術源自微軟先前收購的舊金山網路安全業者RiskIQ，以及網路威脅分析業者Miburo，並且持續與微軟Sentinel及Defender等資安產品原生整合，藉此對應日趨複雜的攻擊行為。

目前Microsoft Security正在積極追蹤超過50個勒索軟體犯罪集團、超過250個國家層級的網路犯罪組織，每天約收到65兆個威脅訊號。同時，微軟技術更在每秒封鎖超過250億次密碼暴力破解盜竊嘗試行為，更有超過8000名資安專業人員分析更多的資安訊號，其中包含利用超過100個不同的數據源進行分析。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

資安 團隊 微軟

延伸閱讀

敏實科大引進AI證照認證 希望推動校內人工智慧教育

日本批准微軟買動視暴雪「無壟斷問題」 玩家否認索尼干涉Xbox在日銷售

致伸推出低功耗邊緣運算人工智慧門鎖

任天堂和微軟不參加E3 2023、Sony興趣缺缺…Ubisoft確定也缺席

相關新聞

來了！蘋果WWDC 2023在6月6日登場 預告圖像曝新品露臉？

蘋果稍早終於確認將在美國西岸時間6月5日至9日（台灣時間6月6日至6月10日）期間，將以線上形式舉辦今年度的WWDC 2023，而部分獲選的開發者及學生則有機會前往加州Apple Park參與實體活動。

微軟新電腦作業系統籌備中？以「CorePC」為內部代號、要整合AI人工智慧

Windows Central網站報導指稱，微軟接下來將打造以「CorePC」作為內部代號的下一版Windows作業系統，並且不意外地將整合更多人工智慧，並且強化安全機制。

快沒大咖了還辦嗎？SEGA、騰訊也缺席E3 2023實體展會活動

除了Ubisoft近期透露不會參加今年度的E3 2023實體展會活動，包含SEGA與騰訊也確認不會參展。

售價衝破9萬元有人願意買單？外媒曝連蘋果員工都不看好MR頭戴裝置

八名匿名的現任和前任員工告訴《紐約時報》，儘管外界看起來光鮮亮麗，他們對這款頭戴裝置持懷疑態度。...

蘋果先買後付Apple Pay Later真的來了！這國家搶先試用 允許用戶「無息分期借款」

蘋果（Apple）自2022年透露跨足金融服務的消息後，「先買後付（Apple Pay Later Apple Pay Later）」服務終於周二（28日）在美國...

Intel推出代號「Arena Canyon」 搭載第13代Core系列處理器的NUC 13 Pro小型PC

Intel宣布推出代號「Arena Canyon」、搭載第13代Core系列處理器的NUC 13 Pro小型PC，標榜在4 x 4吋面積設計內放入充足的運算效能，並且可用於多數情境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦