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Google啟用廣告資訊公開中心 讓使用者更容易確認廣告主相關資訊

聯合新聞網／ 楊又肇

Google公布2022年度廣告安全報告內容，說明在過去一年內如何打造更安全、個人化的廣告體驗，並且宣布將從本週推出全新廣告資訊公開中心，讓使用者能確認投放廣告內容的廣告主相關資訊。

由於Google許多服務都是以廣告內容支撐運作，意味使用者每天在使用Google各項服務時，都會觀看到各類廣告內容。因此，如何避免廣告主濫發廣告，導致影響使用者體驗，Google目前已經制定建立有效廣告客戶，以及發布廣告內容相關政策。

Google表示在2022年新增、更新29項適用於廣告客戶與廣告發行商的政策，並且在金融服務廣告驗證計畫中納入10個新國家與地區，同時擴大實施青少年保護措施，以及加強選舉廣告政策。

而在2022年裡，Google總計移除超過52億則廣告、限制超過43億則廣告露出，並且將超過670萬個廣告客戶帳戶停權。相較2021年，Google移除的廣告增加了20億則。另外，Google也也阻擋、限制超過15億個個人發布商的網頁放送廣告，並且針對超過14萬3000個廣告發布商網站採取更廣泛、網頁層級的違規處置。

在Google目前處理廣告內容方式，除了仰賴人工審查，更藉由人工智慧及機器學習技術的自動化系統進行過濾，藉此彙整來自全球內容，並且有效偵測違規案例。

在接下來的發展方向，Google計畫降低廣告詐騙，其中包含擴大實施金融服務廣告驗證計畫，要求廣告客戶必須取得當地監管機關授權，才能推廣金融相關產品與服務，目前已經在台灣、澳洲、新加坡及英國在內11個國家地區實施，預計持續擴展實施範圍。

另一方面，Google也表示將封鎖、移除有害內容，並且打擊假新聞等不實資訊，另外也包含禁止有害醫療功效推廣內容，或是影響選情的不實聲明，其他更包含否認氣候變遷影響等論述內容。針對烏俄戰爭情況，Google也表示已經禁止以戰爭財獲利，或是無視、縱容戰爭的廣告內容，藉此降低煽動戰爭情況，甚至與暫停俄羅斯境內廣告活動，並且限制俄羅斯廣告內容發送。

其他部分，則包含確保全球兒童與青少年安全，其中包含禁止以兒童或青少年為廣告對象，並且限制向兒童或青少年投放個人化廣告，同時也將更嚴格封鎖成人內容相關廣告，或是賭博、酒精與管制藥品相關廣告。

最後，如同去年宣布將讓使用者能更容易控制在個人裝置上呈現的廣告內容，去年10月便推出「我的廣告中心」，讓使用者能更容易管理個人在YouTube、Google Search等服務出現的廣告內容。

此次更宣布推出全新廣告資訊公開中心，將可儲存包含Google Search、YouTube、廣告聯播網等已經通過驗證的廣告客戶資料，讓使用者搜尋特定廣告主時，能更進一步查看其詳細資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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