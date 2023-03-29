售價衝破9萬元有人願意買單？外媒曝連蘋果員工都不看好MR頭戴裝置
八名匿名的現任和前任員工告訴《紐約時報》，儘管外界看起來光鮮亮麗，他們對這款頭戴裝置持懷疑態度。
根據消息，外傳已久的蘋果混合實境裝置將會在今年六月WWDC正式推出，一些員工擔心蘋果的MR頭戴裝置可能會成為失敗品。
根據報導，蘋果最近向高層展示其混合實境頭戴裝置，雖然高層一直熱衷於這款產品，但內部的其他員工並不確定它是否能更獲得市場青睞。八名匿名的現任和前任員工告訴《紐約時報》，儘管外界看起來光鮮亮麗，他們對這款產品持懷疑態度。
據了解，這款產品在許多部分都具有挑戰，為突破產品設計，運用技術的成本頗高昂，也傳出售價高達3,000美元（約台幣9萬1），即便達到蘋果認定的完美產品推出，這樣的價格真的會有市場買單嗎？現在看起來連蘋果內部的員工都不看好。
Mark Gurman先前在報導中表示，蘋果混合實境（MR）頭戴裝置的作業系統內部名為「Borealis」，未來將命名為「xrOS」，而在硬體裝置部分，則會命名為「Reality Pro」，蘋果已開始和小部分的軟體開發者透過第三方App進行測試。WWDC上也會推出MR裝置作業系統，硬體產品預計最快在今年秋季就能開始出貨。由於要解決硬體與軟體的問題，蘋果前硬體主管Dan Riccio，目前已經越來越參與在WWDC相關的工作當中。
蘋果過去就因未能達到標準而終止上市或是將產品延後推出，前者像是AirPower無線充電版，後者有AirTags等。MR頭戴裝置的亮相一延再延，不過從供應鏈的消息來看，蘋果應該是不太可能喊卡。
從Google眼鏡到Magic Leap，從微軟的HoloLens到Meta的Quest Pro，在擴增實境的領域上充滿失敗的計畫，蘋果的MR混合實境產品能否顛覆過去的先例，開創全新革命性的設備，再過不久或許就能揭曉答案了！
《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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